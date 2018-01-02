Лера Кудрявцева впервые показала сына лицом: ему 27 - можете представить?

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева ранее не раз рассказывала о своем единственном наследнике, но при этом сам сын телезвезды предпочитал не афишировать свое лицо, а если и появлялся на снимках рядом с мамой, то либо скрывал его под капюшоном или при помощи головного убора, либо выбирал «секретный» ракурс. И вот наконец Лера опубликовала в Сети фото своего сына крупным планом.

В Instagram Кудрявцевой на днях появился снимок 27-летнего Жана - сына телеведущей, которого она родила, будучи в браке с музыкантом группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Став не так давно главной героиней своей же программы «Секрет на миллион», Лера рассказала, что

ее наследник далек от шоу-бизнеса и долгое время отказывался от того, чтобы его лицо стало известно широкой аудитории. Если Жан и появлялся на редких кадрах, разглядеть его было невозможно.

«Мой мужчина! Сынуля. Впервые разрешил себя сфотографировать. Это эксклюзив», - подписала теледива фотографию сына. В комментариях к этому снимку многие отметили, что Жан - копия своей известной мамы.

Напомним, в интервью изданию «Антенна» в 2016 году Лера Кудрявцева откровенно рассказала о своих отношениях с сыном.

Оказалось, что звездная мама полностью обеспечивает Жана, купила ему квартиру, подарила дорогой автомобиль. Тогда Лера с сожалением отметила, что сын нигде не работает. «Живет с девочкой, всем доволен.

Чем занят? Как говорит сын, поиском себя. Меня это, признаюсь, немного напрягает. Я в его возрасте квартиру себе в Москве купила. Но что я могу сделать? Поколение сейчас совсем другое»,

- констатировала в беседе с журналистами телеведущая и просто красавица.