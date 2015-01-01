Родившая в 60 лет москвичка рассказала о дочери и зависти Ивана Краско

В 2015 году российские СМИ активно обсуждали историю жительницы Москвы Галины Шубениной, которая родила дочь в 60-летнем возрасте. Недавно «молодая» мама рассказала о том, как воспитывает 3-летнюю малышку Клеопатру.

Далеко не каждая женщина решится на материнство в том возрасте, когда уже положено нянчить внуков. Однако москвичка Галина Шубенина не побоялась родить ребенка в 60 лет.

На такой шаг она отважилась через несколько лет после гибели единственного сына. 13 января 2015 года на свет появилась девочка, которую счастливая мама назвала необычным именем - Клеопатра.

В преддверии третьего дня рождения малышки журналисты издания «Комсомольская правда» пообщались с Галиной и узнали о том, как она растит ребенка.

По словам Шубениной, Клера (а именно так мама ласково называет дочь) - любознательная девочка, которая обожает музыку. У малышки хорошо развит слух, и она уже сейчас является большой поклонницей творчества Филиппа Киркорова.

Клеопатра еще и очень общительная, но так было не всегда: до того, как девочка пошла в детский сад, она почти не разговаривала. «Клерочка заводная, компанейская.

Актер Иван Краско с Клеопатрой поиграл, похвалил - какая веселая девчушка. Сказал: завидую, что у вас такая замечательная дочка, хотел бы такую же.

Но я считаю, 60 лет - это максимум, когда можно родителями становиться. Дальше уже не стоит…» — поделилась Галина Шубенина в интервью.

Москвичка также отметила, что старается не обращать внимания на свой немолодой возраст. Галина уверена, что у них с 55-летним мужем Алексеем все только начинается, ведь маленькая Клеопатра держит их в тонусе.