Малышка из Таллинна стала мировой звездой Instagram

Двухлетняя Лусин живет с родителями в таллиннской квартире и ходит в обычный детский сад, в то время как ее снимки покоряют мир! Удивительно, но в Эстонии о популярной в Instagram девочке мало кто слышал.

Хитрющая улыбка, копна кучерявых волос и огромные глазища, ну просто океаны! Знакомьтесь, эта юная барышня – двухлетняя Лусин, а проще – Лулу, которая в свои два года стала настоящей звездой Instagram.

Правда,

сама малышка об этом не догадывается, она просто играет, путешествует, балуется с домашними животными, в то время как за ней следят 267 тысяч человек со всего мира.

Именно столько подписчиков у Лусин в Instagram, а на американском сайте TheFamousBirthdays девочка представлена как звезда Instagram из Эстонии.

Мама Лусин, Армине, первый снимок дочери разместила в Сети, когда малышке было два месяца. Она рассчитывала, что эти фотографии заинтересуют лишь родственников и друзей семьи, и была поражена, когда число подписчиков стало стремительно расти.

«Я просыпаюсь в одно утро, а у аккаунта плюс пять тысяч новых подписчиков, – с улыбкой рассказывает Армине. – Люди со всего мира принялись писать, какая у меня девочка хорошенькая, какие у нее глазки».

Потом стали обращаться различные американские компании, которым девочка так понравилась, что они просили использовать ее изображения на своих сайтах и в Facebook.

Детка, ты просто космос!

Дальше – больше: к малышке из Таллинна проявили интерес журналисты из Малайзии, Ирана и Вьетнама. В Индии также вышла статья про удивительную девочку из Эстонии и ее трогательную дружбу с рыжим котом. Так,

девочка с севера стала популярна в южных странах. Незнакомые люди с разных концов света рисуют портреты малышки, заваливают ее родителей сообщениями и мечтают познакомиться с Лулу в реальной жизни.

«Сначала я относилась к этому с опаской, а потом решила, что ничего в этом плохого нет, – рассказывает Армине. – Мы часто делимся в Instagram фотографиями старого Таллинна, иностранцы восхищаются холодной красотой нашего европейского города. Многие приезжают сюда и хотят с нами погулять. И мы даже встречаемся с теми, кто внушает доверие».

Любопытно, что у Лулу много поклонников в Китае. Поскольку Instagram там заблокирован, из Поднебесной к маме маленькой таллиннки не раз обращались с просьбой открыть фан-страничку.

«Это кажется мне очень странным! И я стараюсь на такие просьбы не отвечать. Мне сложно понять, зачем людям это надо. Это же просто девочка, мой ребенок», – разводит руками Армине.

Поступает к родителям Лулу и большое количество заманчивых предложений.

«Но это все не в Эстонии, к сожалению, а куда-то ехать я пока побаиваюсь, – признается мама Instagram-звезды. –

Недавно популярная марка детской люксовой одежды из Испании предложила поездку в Иран, где они открывают свой магазин. Нас обещали встретить, оплатить билеты, проживание, а все ради того, чтобы Лулу присутствовала на открытии бутика.

Дело в том, что на наш Instagram подписаны иранские звезды: там она очень популярна».

Недавно родителям девочки написала семейная пара врачей из Вены. Они признались, что так полюбили Лулу, что готовы оплатить билеты и проживание, лишь бы девочка приехали к ним в гости.

Зовут кудрявую малышку и на открытие ресторанов и гостиниц. А одна иностранка и вовсе ввела в ступор своим предложением: «Моя мама так любит вашу девочку, приезжайте, сделаем ей сюрприз!».

Никакой коммерции?!

За последние семь дней фотографии Лулу набрали пять миллионов просмотров, а это в четыре раза больше, чем численность населения Эстонии. Трудно поверить, но мама Лулу за цифрами не гоняется. В Instagram нет никаких сюжетов и постановок – просто кадры из жизни.

Армине говорит, что она никогда не просит Лулу как-то по-особенному позировать, ведь та еще слишком мала. «Она такая хулиганка! Ее и невозможно что-то заставить делать на камеру»,

– признается мама юной Internet-звезды.

То, что на девочку смотрят сотни тысяч глаз, Армине не смущает, ведь она совершенно не суеверна: XXI век на дворе. «Если мы дарим людям позитивные эмоции, почему бы нет?» – говорит Армине, которая в последнее время все же стала задумываться, что будет, когда девочка подрастет.

Лулу ходит в эстонский садик, где даже не знают о ее Instagram. Дома с девочкой говорят на армянском и русском языках, мультики малышка смотрит исключительно на английском.

«Буду ее оберегать, чтобы она как можно дольше не знала о своей страничке в Сети. А потом хочу, чтобы она к этому относилась спокойно. Знала, что она абсолютно такой же ребенок, как и все остальные».

Армине сама еще толком не знает, что делать дальше со свалившейся на них Instagram-популярностью.

«Мы сотрудничаем с некоторыми детскими брендами – получаем подарки. Но мы очень избирательны и отказываемся от платной рекламы. Я этого не хочу, от одной мысли делать деньги на ребенке мне становится не по себе.

Меня часто просят продвинуть Instagram-страничку какого-нибудь ребенка, но я против этого. Мне непонятен такой коммерческий подход к собственным детям. У нас все получилось случайно. Поверьте, я никогда не сделала бы этого специально»,

– говорит Армине, держа кучерявую егозу у себя на коленях.