Кейт Миддлтон предстала с неожиданно большим животом и без помолвочного кольца

Почти всю третью беременность Кейт Миддлтон не расстается с шерстяными пальто и свободными платьями, всеми силами маскируя растущий животик. Однако тайное рано или поздно становится явным: на днях герцогиня примерила наряд, подчеркнувший ее интересное положение.

В последнее время в модных СМИ только и разговоров что о так называемом «беременном гардеробе» герцогини Кембриджской:

вот уже несколько месяцев она выходит в свет в нарядах, которые уже носила в 2015 году, когда ждала появления на свет Шарлотты.

На днях супруга принца Уильяма дала новый повод для обсуждения, впервые за долгое время нарушив это свое модное правило.

17 января Кейт Миддлтон посетила лондонскую школу Bond Primary School, чтобы встретиться с ее учениками и принять участие в тренировке по теннису.

Герцогиня отдала предпочтение спортивному комплекту, состоящему из черных тренировочных брюк с лампасами, кроссовок и белоснежной ветровки.

Последняя подчеркнула уже довольно большой живот Кэтрин.

FOTO: Arthur Edwards/AP/Scanpix

FOTO: POOL/Reuters/Scanpix

Интересно, что в тот же день, но на мероприятии в госпитале,

Кэтрин была одета в шерстяное пальто алого цвета — этот выход заинтересовал британскую прессу тем, что во время него Миддлтон была без помолвочного кольца.

Чтобы пресечь любые домыслы, отметим, что с драгоценностью герцогиня рассталась лишь на пару часов из-за строгих правил больницы.

Кейт Миддлтон вышла в свет без помолвочного кольца: