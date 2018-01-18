Супруг Анны Нетребко рассказал, как растет ее «особенный» сын

46-летняя Анна Нетребко крайне редко делится с поклонниками подробностями жизни своего сына Тьяго, у которого была диагностирована легкая форма аутизма. На днях муж знаменитости, 40-летний Юсиф Эйвазов, поведал об успехах ребенка.

Несколько лет назад Анна Нетребко призналась, что врачи обнаружили у ее сына Тьяго легкую форму аутизма.

Долгое время оперная певица переживала, что мальчик плохо говорит. Однако

благодаря специалистам ребенок научился говорить не только на русском, но и на английском языке, стал лучше контактировать с окружающими.

Анна довольно редко рассказывает подписчикам в Instagram об успехах в развитии сына. Но вот на днях супруг артистки Юсиф Эйвазов сделал это за нее, сообщив, что Тьяго ходит в обычную общеобразовательную школу.

«Сейчас он часто улыбается, смеется, общается с окружающими.

Всего несколько лет назад было невероятно сложно. Иногда я просто не понимал, почему он молчит или закатывает истерики. Сейчас это, к счастью, осталось в прошлом»,

— поделился Эйвазов в программе «2 Верник 2».

Юсиф также добавил, что относится к Тьяго как к собственному сыну. Нетребко, которая также дала комментарий знаменитым братьям-близнецам, отметила, что ее сын стал более открытым и общительным после того, как у него появился отчим.