Супруг Анны Нетребко рассказал, как растет ее «особенный» сын

Порожки с мясом и картошкой🤩😍😜150 рублей! И чай с облепихой!! Вот оно- Щщщастье! Happynes is near- pirogi with meat and potato, and berry tea!!!! 150 rubles...well, is very cheep 🤣

A post shared by @ anna_netrebko_yusi_tiago on Jan 21, 2018 at 3:45am PST