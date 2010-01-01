Чакша выбрала для дочери популярное в Латвии имя

Министр здравоохранения Анда Чакша, которая 21 января родила дочь, назвала малышку Анной, сообщает Privātā Dzīve.
Напомним, отец девочки — доктор Иво Тераудс. Пара поженилась незадолго до рождения малышки — 5 января.
По данным Управления по делам гражданства и миграции, в Латвии зарегистрировано 22507 обладательниц имени Анна.
Это третий ребенок министра. От прошлых отношений у нее два сына — Андрей Пуце и Эдуард Витолиньш.
Как уже сообщалось, Чакша 22 декабря ушла в декретный отпуск. Это первый случай в истории Латвии, когда кто-то из министров уходит в декрет, поэтому для таких ситуаций нет соответствующего правового регулирования.
Анда Чакша: