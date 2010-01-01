Чакша выбрала для дочери популярное в Латвии имя

Напомним, отец девочки — доктор Иво Тераудс. Пара поженилась незадолго до рождения малышки — 5 января.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, в Латвии зарегистрировано 22507 обладательниц имени Анна.

Это третий ребенок министра. От прошлых отношений у нее два сына — Андрей Пуце и Эдуард Витолиньш.

Как уже сообщалось, Чакша 22 декабря ушла в декретный отпуск. Это первый случай в истории Латвии, когда кто-то из министров уходит в декрет, поэтому для таких ситуаций нет соответствующего правового регулирования.

Анда Чакша: