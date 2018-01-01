Лунный календарь садовода и огородника на февраль 2018 года

Февраль для дачников - самый ответственный месяц, поскольку большинство людей активно начинают сажать овощи на рассаду. Если делать это согласно лунному календарю, то можно добиться наилучших результатов.

Ваши саженцы могут расти значительно быстрее и лучше, если поливать, высаживать и рыхлить их в соответствии с лунным календарем. Это очень важно, потому что от качества рассады будет зависеть количество и качество будущего урожая.

1 февраля: начнется месяц с большого диссонанса убывающей Луны и Льва.

В такие дни лучше не высаживать рассаду и не поливать ее. Растениям стоит дать отдохнуть. Не трогайте их, потому что есть шанс повредить надземную или подземную часть.

2, 3 февраля: на этот раз Дева и убывающая Луна будут очень негативными, так что максимум, что можно делать — поливать растения и рассаду.

4, 5 февраля: Весы с убывающей Луной не дружат, поэтому исключите прищипку, пересадку, рыхление из списка своих дел.

6, 7 и 8 февраля: Скорпион принесет садоводам и дачникам отличные новости, потому что в эти дни сажать рассаду будет лучше всего. Можно смело делать любую работу в отношении растений.

9, 10 февраля: только полив в дни под влиянием Стрельца будет кстати. Если в предыдущие три дня вы не высадили что-то, то очень аккуратно можно попробовать завершить начатое. Будьте внимательны.

11, 12 и 13 февраля: подземная часть растений будет развиваться стремительными темпами, поэтому

в период царствования Козерога можно поливать обильно рассаду, цветы и другие растения, а также добавлять питательные вещества в почву и воду.

14, 15 февраля: последние два дня перед новолунием пройдут под влиянием Луны в знаке Водолея. В эти дни растениям будет нужно больше Солнца и меньше влияния извне.

16, 17 и 18 февраля: 16 февраля - Новолуние в Рыбах.

День будет хорош для высадки, но не для пересадки и кормления. Не заливайте растения. 17 и 18 февраля - одни из самых лучших дней для абсолютно любых видов земельных работ.

19, 20 февраля: 19 февраля лучше воздержаться от высадки рассады, а вот 20-го можно смело сажать помидоры и другие пасленовые культуры.

21, 22 февраля: очень хорошие дни для подкормки, пересадки и рыхления. Растущая Луна и Телец гарантируют высокий рост подземной и надземной части любого растения.

23, 24 февраля: Луна в Близнецах, так что можно смело сажать декоративные растения, собирать возможный урожай. Рассадой заниматься не стоит, хотя и не запрещено категорически.

25, 26 февраля: это лучшие дни для подкормки, прищипки, ухода за растениями, пересадки растений, которые уже выросли и требуют этого. Не бойтесь проводить любые работы в эти дни.

27, 28 февраля: снова Луна во Льве, так что

28 февраля - последний день месяца и последний день зимы, когда можно смело пересаживать растения и высаживать сильные культуры, которым не нужен особый уход.

Не забывайте про необходимость света для растений в эти дни. Поливайте и не давайте почве сохнуть.

В феврале не будет Полнолуния. С одной стороны, это хорошо, однако не стоит воспринимать это как дар Луны, ведь иногда энергию нужно выплескивать. Это значит, что нужно будет следить за собой, ухаживая за растениями. Будьте осторожны и предельно внимательны.