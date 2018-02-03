Кукольный клан: «одесская Барби» ошеломила Сеть, показав своих родителей

32-летняя одесситка Валерия Лукьянова прославилась фактически на весь мир своей «кукольной» внешностью. Всю свою жизнь девушка проводила над собой «операции красоты», хотя и отрицает любые хирургические вмешательства. Чтобы убедить поклонников в натуральности своего облика, красавица решила показать своих родителей.
Если сегодня каждая третья представительница шоу-бизнеса исправила в себе все несовершенства природы, став практически идеальной, то лет 10 назад такое распространенное сейчас явление не было столь популярным. Мало кто решался на кардинальную пластику, поэтому таких людей считали фриками.
Как раз в то время сначала вся Украина, а потом и весь мир заговорил об одесской «живой Барби», внешность которой поражала. Но
больше всего пользователи Сети обсуждали тот факт, что Валерия Лукьянова твердо заявляла и продолжает, кстати, заявлять, что сделала за всю жизнь только пластику груди, а вся остальная красота - от природы.
Как бы то ни было, но «одесскую Барби» невозможно оставить без внимания. Она часто посещала Нью-Йорк для различных фотосессий, а в 2013 году британское издание Vice и вовсе посвятило обворожительной блондинке фильм под названием «Space Barbie».
На днях Валерия решила напомнить поклонникам о своем существовании, и ей это удалось, да еще как.
На своей странице в Instagram Лукьянова опубликовала фотографии с родителями, задав фолловерам вполне логичный вопрос: похожа ли она на них?
Многочисленные подписчики засыпали семейство комплиментами, отметив, что, безусловно, Валерия очень похожа на своих родителей, особенно на папу.
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