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Какая красотка! В Сети восторгаются 17-летней внучкой Иосифа Кобзона

woman.ru/Русский TVNET
Иосиф Кобзон | Фото: Sputnik/Scanpix

На днях Иосиф Кобзон вместе с семьей посетил театр «Современник». В центре всеобщего внимания оказалась 17-летняя Мишель — дочь Натальи Раппопорт-Кобзон.

У Иосифа Кобзона большая семья. Артист был женат трижды, но только в браке с Нелли он стал отцом. Супруги вырастили двоих детей — сына Андрея и дочь Наталью, а те в свою очередь подарили родителям 7 внуков.

На днях Кобзон с семьей посетил театр «Современник». Внимание журналистов, а затем и Интернет-пользователей особенно привлекла внучка Иосифа Давыдовича — 17-летняя Мишель.

Девушка выросла настоящей красавицей.

Помимо очевидно прекрасных внешних данных Мишель обладает еще и отличным голосом. Однажды девушка даже выступала со знаменитым дедом на сцене Кремля.

Мишель родилась в 2000-м, и в этом году отпразднует свое совершеннолетие. С будущей профессией она еще не опрнднлилась, но не исключает возможности, что пойдет по стопам дедушки. У внучки Кобзона есть своя страница в Instagram, на которую подписаны чуть больше двух с половиной тысяч человек. К слову, новые фотографии в микроблоге девушки появляются крайне редко. Жаль, ведь у нее есть все шансы стать звездой Сети.

Мишель с мамой:

🌻💛🌻

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Мишель в детстве:

🌞whatsgood

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do not touch🥀

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cruisin⚓️

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hair

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Jewfro in full force ✡️

A post shared by Michelle Rapoport Kobzon🇷🇺✡️ (@michelle.rapoport) on

headshots🤓📸 @eseknadje

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💎🔮

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