Какая красотка! В Сети восторгаются 17-летней внучкой Иосифа Кобзона

У Иосифа Кобзона большая семья. Артист был женат трижды, но только в браке с Нелли он стал отцом. Супруги вырастили двоих детей — сына Андрея и дочь Наталью, а те в свою очередь подарили родителям 7 внуков.

На днях Кобзон с семьей посетил театр «Современник». Внимание журналистов, а затем и Интернет-пользователей особенно привлекла внучка Иосифа Давыдовича — 17-летняя Мишель.

Девушка выросла настоящей красавицей.

Помимо очевидно прекрасных внешних данных Мишель обладает еще и отличным голосом. Однажды девушка даже выступала со знаменитым дедом на сцене Кремля.

Мишель родилась в 2000-м, и в этом году отпразднует свое совершеннолетие. С будущей профессией она еще не опрнднлилась, но не исключает возможности, что пойдет по стопам дедушки. У внучки Кобзона есть своя страница в Instagram, на которую подписаны чуть больше двух с половиной тысяч человек. К слову, новые фотографии в микроблоге девушки появляются крайне редко. Жаль, ведь у нее есть все шансы стать звездой Сети.

Мишель с мамой:

🌻💛🌻 A post shared by Michelle Rapoport Kobzon🇷🇺✡️ (@michelle.rapoport) on Jan 21, 2018 at 2:46am PST

Мишель в детстве:

🌞whatsgood A post shared by Michelle Rapoport Kobzon🇷🇺✡️ (@michelle.rapoport) on Oct 27, 2017 at 4:57am PDT

do not touch🥀 A post shared by Michelle Rapoport Kobzon🇷🇺✡️ (@michelle.rapoport) on Sep 12, 2017 at 10:42am PDT

cruisin⚓️ A post shared by Michelle Rapoport Kobzon🇷🇺✡️ (@michelle.rapoport) on Jul 30, 2017 at 6:40am PDT

hair A post shared by Michelle Rapoport Kobzon🇷🇺✡️ (@michelle.rapoport) on May 12, 2017 at 2:26pm PDT

Jewfro in full force ✡️ A post shared by Michelle Rapoport Kobzon🇷🇺✡️ (@michelle.rapoport) on Apr 19, 2017 at 2:23pm PDT

headshots🤓📸 @eseknadje A post shared by Michelle Rapoport Kobzon🇷🇺✡️ (@michelle.rapoport) on Feb 13, 2017 at 1:56pm PST