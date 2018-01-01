Простой трюк, который вам пригодится: как легко почистить обувь

Мы можем быть абсолютно уверены в себе и своей элегантности, выходя на улицу, но от неприятных сюрпризов на своем пути никто не застрахован. Неровый асфальт, ямы, покрытые льдом дороги... И как результат - испорченная обувь. Конечно, можно обратиться к мастеру, но это стоит денег. А попробуйте справиться с незначительным дефектом на своих любимых сапожках - к примеру, с царапинами - своими силами. Мы вам поможем!

Вам потребуются лишь вода, питьевая сода и мягкая ткань.

Прежде чем начать избавляться от царапин на обуви, убедитесь в том, что она чистая и сухая (желательно). При необходимости удалите излишки грязи.

Поместите ткань в воду, а затем - в соду. Круговыми движениями втирайте раствор в поврежденные области. Соды можно использовать достаточно много, но тереть слишком сильно не следует. Когда все царапины будут обработаны, протрите обувь влажной тряпочкой.

Безусловно,

результат будет еще лучше, если после нанесения соды вы воспользуетесь специальным воском или другим профессиональным средством для ухода за обувью.

Рекомендуется также протереть обновленные сапожки или ботиночки сухой тканью для получения блеска.

Примечание: влажная кожаная обувь всегда будет выглядеть немного темнее, однако после высыхания ее первоначальный цвет восстанавливается. В то же время воском не стоит слишком увлекаться, поскольку с каждым его примененим обувь не черного цвета становится немного темнее.