Блины со смыслом: гадания и вещие сны на Масленицу

Масленица - это не просто старинный русский праздник, это праздник души! Впереди весна, и можно уже строить планы на будущее. На Масленицу как раз и надо гадать «на будущее» - эти гадания считаются одними из самых верных. Большинство гаданий в этот период - «на блинах», связаны с блинами, а также с предметами, которые имеют отношение к блинам.

1. Первый блин

Классическое гадание на масленицу, сбывается в 100% случаев. Замешиваете тесто и выливаете на сковороду, по первому блину узнаете результат.

Блин «комом» предсказывает, что ничего особо хорошего в этом году не произойдет, отношения у супругов не улучшатся, ушедший возлюбленный не вернется, замуж незамужняя дама не выйдет.

Если края у блина рваные, то мужчина, который рядом, не принесет в этом году ничего, кроме неприятностей.

А вот если блин легко отошел от сковороды, ровный и аппетитный - можно ждать исполнения заветного желания.

2. Блины со смыслом

Вкусное гадание. Выпекается четное число блинчиков с самой разнообразной начинкой. Для гадания левой рукой выбрать два блина, далее надкусить и по начинке узнать, что вас ожидает в ближайшем будущем.

Мясная начинка - большой доход; начинка из яйца - скорая беременность; сладкая начинка - естественно, сладкая жизнь; икра рыбная - исполнение заветного желания; творог - придется много поработать; яблочная начинка - любовь на пороге; начинка из лука предсказывает не лучший год.

Блин совсем без начинки означает, что в этом году предстоят внезапные, но судьбоносные изменения (хорошие или плохие, покажет следующий блин).

3. Блины несладкие

Тесто надо разделить на две части. В одну миску добавить сахар или мед по вкусу, а во второй тесто оставить без изменений: блины получатся обычные, несладкие. Выпекают блины поочередно из разных емкостей и хаотично выкладывают их на общее блюдо. Гостям предлагают попробовать: если выбрал сладкий блин, то впереди удачный год.

Таким образом можно узнать и ответ на любой поставленный вопрос: если выбирается сладкий блин, то ответ будет положительным.

4. Да-нет

Очень простой способ узнать, сбудется ли желание, - посчитать блины в стопке свежеиспеченных. Можно проводить подсчет в любом месте и в любое время блинных посиделок. Главное, чтобы «на глаз» количество блинов не определялось. Задав вопрос, считайте блины. Четное количество означает «да», нечетное, соответственно, - «нет».

Как отмечают Масленицу в России:

5. Блинные узоры

Выливая тесто на раскаленную сковороду, задавайте вопрос, на который хотите получить ответ. На поверхности блина обнаружатся узоры, разгадывать их вы будете по интуиции. Иногда и без напряжения фантазии все ясно. Например, на вопрос, будет ли наступивший год денежным, на блине проступает знак доллара или, увы, ноль. На вопрос о замужестве сердечко ответит положительно, а отсутствие будет означать, что придется еще ждать.

Беременная женщина может задать вопрос по интересующей ее теме. Если на блине много дырочек, предстоит рождение девочки, если поверхность блина гладкая, можно ждать мальчика.

Масленичный сон

Говорят, что сон, приснившийся в Масленичную неделю с субботы на воскресенье, нужно запомнить. Накануне, чтобы приснился именно вещий сон, необходимо съесть соленый блин, испеченный специально для этого, и сказать вслух: «Суженый-ряженый, принеси воды испить». Если нужен вещий сон по другой проблеме, следует ее проговорить вслух.

Второй способ еще проще: сковороду из-под блинов поставить у изголовья кровати и уснуть. Приснившийся сон считать вещим.