Родившийся на Филиппинах «мальчик-единорог» потряс мир

Черепно-мозговая грыжа на голове сделала мальчика похожим на единорога. Но, как обещают врачи, это эстетическое несовершенство продлится недолго. Ребенку повезло:

опухоль, похожая на рог, которая образовалась в результате врожденного порока развития черепа, не задела мозг и оказалась доброкачественной.

Поэтому со временем малышу уберут ее хирургическим путем.

Seven-week-old baby has a 'horn' growing from his head https://t.co/lyM3aAzUNm— Daily Mail Online (@MailOnline) March 2, 2018