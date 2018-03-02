Родившийся на Филиппинах «мальчик-единорог» потряс мир

Необычный малыш появился на свет в одной из филиппинских больниц. Его внешность стала сюрпризом и для акушеров, и для матери, так как во время беременности УЗИ не выявило никаких патологий. Об этом пишет Daily Mail.

Черепно-мозговая грыжа на голове сделала мальчика похожим на единорога. Но, как обещают врачи, это эстетическое несовершенство продлится недолго. Ребенку повезло:

опухоль, похожая на рог, которая образовалась в результате врожденного порока развития черепа, не задела мозг и оказалась доброкачественной.

Поэтому со временем малышу уберут ее хирургическим путем.

Seven-week-old baby has a 'horn' growing from his head https://t.co/lyM3aAzUNm— Daily Mail Online (@MailOnline) March 2, 2018

Для справки:

Такая патология называется энцефалоцеле. По статистике, с ней рождается один из пяти тысяч младенцев.

В зависимости от размеров и локализации она сопровождается различными симптомами. Однако у этого ребенка, к счастью, все ограничилось эстетическим несовершенством.

По материалам Daily Mail >>>

Факт в тему:

Четыре месяца назад СМИ показали фотографии девочки-русалки. Малышка со сросшимися ногами родилась в Индии. Мать ребенка о патологии плода тоже не знала, так как у нее не было денег на диагностику. Судьба этой новорожденной оказалась печальной - она умерла через четыре часа после появления на свет.