Хорошо ли это, когда ребенок - копия отца?

Исследователи из США обнаружили необычную корреляцию между схожестью новорожденных младенцев с их биологическими отцами и склонностью к болезням в будущем. Оказалось, что сильно похожие на отцов малыши отличаются более крепким здоровьем.

Авторы исследования, сотрудники Бингемтонского университета, заявили: «Чем выше степень внешнего сходства новорожденного ребенка с его отцом, тем реже он болеет и тем больше получает внимания от своего родителя». В основу этого вывода легли данные наблюдений за 456 семьями.

По словам ученых, все эти семьи распались, во всех дети остались с матерями.

Специалисты обратили внимание на то, что среди годовалых младенцев гораздо реже болеющими оказались те новорожденные, которые были больше всего похожи на своих отцов.

В течение первых месяцев жизни эти малыши не только реже нуждались во врачебной помощи, но и были в меньшей степени подвержены приступам бронхиальной астмы.

В тех случаях, когда похожие на отцов дети все же попадали в больницу, они быстрее восстанавливались и выписывались.

Также при выраженном сходстве ребенка с отцом у мужчин интенсивнее проявлялись родительские чувства в силу убежденности в генетическом родстве с чадом. Исследователи установили:

в отличие от отцов, не сумевших разглядеть фамильное сходство с ребенком, мужчины, чьи дети сильно на них похожи, проводят со своими отпрысками в среднем на 2,5 дня в месяц больше.

Сильная схожесть с ребенком побуждает родителя не только уделять ему больше внимания, но и сознательно тратить свои ресурсы на его развитие, резюмировали в итоге авторы проекта.