Методы воспитания детей Анджелины Джоли возмутили Сеть

Всем известно, что звезда Голливуда Анджелина Джоли разрешает своим детям не ходить в школу, не соблюдать режим сна и питаться фастфудом, а также поддерживает решение дочерей носить мужскую одежду. Но, как выяснилось недавно, это далеко не полный список!

Брэд Питт и Анджелина Джоли каждый по-своему переживают развод.

Если 54-летний актер ушел в себя и даже заявил, что отказывается на год от секса, то

42-летняя актриса, наоборот, все чаще делится с прессой подробностями личной жизни, уделяя особое внимание вопросам воспитания своих шестерых детей.

На днях в разговоре с журналистом британского Hello! Джоли рассказала, что, несмотря на свой плотный график, она всегда находит время для детей.

Как Анджелина Джоли отдыхает с детьми:

«Я даже ванну принимаю в присутствии одного из них», — заявила звезда, не уточнив, о ком из детей идет речь. Энджи подчеркнула, что это помогает ей заполнить душевную пустоту, хотя и расслабленной она тоже себя не чувствует.

«Мне хочется приучить детей к эмпатии, и своим примером я показываю, как важно заботиться о других. И не быть эгоистом», — пояснила актриса.

Заявление Джоли наделало немало шума в прессе — многие осудили актрису за отсутствие личных границ в общении с далеко уже не маленькими детьми и весьма своеобразные методы воспитания. По мнению возмущенной общественности, подобное обращение в дальнейшем нанесет непоправимую психологическую травму звездным отпрыскам.

Анджелина Джоли со своими шестью детьми в Камбодже: