Вот это новость! Не поверите, кто поведет к алтарю Меган Маркл

Подготовка к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл идет полным ходом. Однако в ходе ее организации появились некоторые проблемы, справиться с которыми выпала роль супругу Кейт Миддлтон. Подробности далее в материале.

Мы уже много писали о предстоящем в скором времени бракосочетании принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл, однако на днях появились некоторые неожиданные подробности самой ожидаемой свадьбы года.

Так,

стало известно, что невеста вычеркнула из списка приглашенных своего брата Томаса Маркла-младшего и даже отца, который, как принято, должен был вести ее к алтарю.

Меган решила, что вместо него к алтарю ее проводит мама. Однако это противоречит королевским традициям, вследствие чего актрисе пришлось искать другие варианты.

Как сообщают СМИ,

взять на себя подобную ответственность решился брат жениха принц Уильям. Таким образом, на него ложится двойная нагрузка, ведь он еще и шафер на свадьбе своего брата Гарри.

Впрочем, думаем, супруг Кейт Миддлтон сумеет справиться со всеми обязанностями, причем успешно.

Принц Уильям в Хельсинки: