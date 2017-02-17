Краше невесты! Мама Николая Баскова произвела фурор в Сети

На днях 41-летний Николай Басков опубликовал в Instagram редкое фото со своей мамой Еленой. Фолловеры пришли в восторг от цветущего вида женщины. Некоторые подписчики даже не поверили, что в кадре позирует родительница популярного российского певца.

Представители шоу-бизнеса стараются оберегать своих родных от излишнего внимания со стороны общественности.

Однако иногда знаменитости все же показывают поклонникам в соцсетях снимки родственников и рассказывают об их жизни. Так,

на днях Николай Басков выложил в Instagram фото со своей мамой Еленой. Подписчики артиста были поражены тем, как молодо выглядит женщина.

Некоторые фолловеры, видимо, не прочитавшие подпись к кадру, и вовсе подумали, что Николай представил новую возлюбленную или таинственную сестру.

«Как мама? Реально как одного возраста с вами», «Я думала, невеста!»,

«Мама красавица. Понятно, в кого сын», «Только такая красивая женщина могла подарить нам всем любимого Николая Баскова!», «Николай, мама у тебя краше невесты, молодец!»

— так прокомментировали это фото Интернет-пользователи.

Пока одни фанаты Николая спрашивали, в чем секрет молодости его мамы, другие обсуждали, на кого похож артист. Многие все же посчитали, что он унаследовал внешность от отца Виктора.

Николай Басков выступил в Риге с грандиозным шоу «Игра»: