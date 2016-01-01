Семейный отдых: куда отправить папу с детьми в последние дни каникул?

Знаете, где бывает особенно многолюдно по выходным и куда папы с детьми отправляются очень охотно и с превеликим удовольствием? Рижский Мотор-музей после недавней реконструкции превратился просто в культовое место, очень подходящее для того, чтобы провести здесь один из последних выходных перед началом учебы после каникул. С понедельника снова в школу, так что в выходные самое время съездить в Межциемс.