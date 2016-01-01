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Семейный отдых: куда отправить папу с детьми в последние дни каникул?

Татьяна Одыня/ Русский TVNET
эксклюзив
Мотор-музей после реконструкции 2016 года стал самым интерактивным музеем страны | Фото: Татьяна Одыня/ Русский TVNET

Знаете, где бывает особенно многолюдно по выходным и куда папы с детьми отправляются очень охотно и с превеликим удовольствием? Рижский Мотор-музей после недавней реконструкции превратился просто в культовое место, очень подходящее для того, чтобы провести здесь один из последних выходных перед началом учебы после каникул. С понедельника снова в школу, так что в выходные самое время съездить в Межциемс.

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