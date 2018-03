Дети изобретательно отомстили отбирающей у них телефоны маме

Мишель Гигглер (Michelle Giggler) из штата Орегон не позволяет своим четырем детям в возрасте от восьми до тринадцати лет использовать гаджеты по ночам в будние дни. Она отбирает их телефоны и планшеты и запирается вместе с ними в комнате.

Недовольные таким положением вещей дети сговорились поставить будильники с громким звуком сирены на разное время посреди ночи.

На следующее утро Гигглер рассказала об этом в Twitter, назвав детей «маленькими засранцами». Ее твит набрал 157 тысяч лайков и 44 тысячи репостов.

I collect all cell phones and iPads from the kids at night and keep them in my room.



Last night those little ***holes all set alarms to go off at various times throughout the night.



I’m impressed with their ingenuity and team effort.



They’re all grounded.— Devil's Agvocate 2.0 (aka Michelle) (@MGigger) March 13, 2018