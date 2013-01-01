Радиожурналист Алекс Дубас стал многодетным отцом

Популярный в Москве теле- и радиожурналист Алекс Дубас в конце февраля в третий раз стал отцом. Малыш Федор появился на свет в рижской клинике. После рождения наследника молодого отца переполняет радость и одновременно грусть из-за того, что пополнения семьи не дождался самый близкий человек - мама журналиста.

Несколько недель назад в семье Алекса Дубаса (46) и его жены Ларисы Кондратьевой (33) произошло счастливое событие - у них родился первый общий ребенок.

«В конце февраля на планете Земля появился новый путешественник по имени Федор Алексеевич. Он замечательный мальчик, и я бесконечно рад этому событию. Меня снова накрыли эмоции, забытые за 15 лет, при рождении маленького существа. Это стопроцентное счастье», - признался изданию Privāta dzīve журналист.

15 лет назад у Дубаса родился старший сын Робий - в браке с латвийской актрисой Агнесе Зелтиней. У Дубаса также есть 17-летняя дочка от отношений с Илоной Крастиней.

Новость о рождении сына застала молодого отца в столице Нормандии Руане, где Дубас работал. И уже через три часа он был в Париже, а через пять часов летел в Ригу к любимой жене и новорожденному сыну.

Мама малыша - бывшая рижанка, модель Лариса Кондратьева. Пара вместе уже 10 лет, и большая часть их жизни проходит в Москве. Летом 2013 года пара обменялась кольцами в Латвии. И общий малыш тоже родился в латвийской столице.

В прошлом Дубас работал на рижской радиостанции SWH+. Затем переехал в Москву. Его пригласили работать на многомиллионную российскую аудиторию «Нашего радио», вместе с дочкой Олега Табакова Сашей вести утреннее шоу.