Беременная эстонская ведьма Мэрилин Керро рассказала об отце ребенка

В августе прошлого года Интернет-пользователи выяснили, что 29-летняя Мэрилин Керро закрутила роман с норвежцем Марком Александром Хансеном. Однако эстонская ведьма предпочитала не комментировать эту информацию. И вот на днях экстрасенс впервые поведала о своем избраннике.

Около двух лет поклонники внимательно следили за непростым романом звезд «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро и Александра Шепса:

влюбленные то расставались, то вновь сходились. Однако в начале 2017 года эстонская ведьма и российский медиум поставили точку в отношениях.

С тех пор и Мэрилин, и Александр старались не афишировать свою личную жизнь.

Летом прошлого года Интернет-пользователи предположили, что Керро начала встречаться с плотником Марком Александром Хансеном. В Сети все чаще стали появляться совместные фото эстонки с норвежцем.

Мэрилин не комментировала эти слухи. На днях же ведьма стала героиней очередного выпуска программы «Однажды», в котором призналась, что при первой встрече, в отличие от подруг, не сразу обратила внимание на мужчину.

«Помню, как сказала: «Мы будем парой, и он будет отцом моих детей». Я тогда пошутила. Но так произошло, что мы встретились снова, и все», - добавила Мэрилин.

Сейчас пара готовится к прибавлению в семействе. В феврале этого года экстрасенс сообщила, что скоро впервые станет мамой. Керро призналась, что давно мечтала о ребенке. Правда, Мэрилин не ощущает того, что беременна, - по ее словам, ее жизнь почти не изменилась.

Смотрите полный выпуск программы «Однажды» (сюжет о Мэрилин Керро - примерно с 20:17 мин.)

Участница шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро: