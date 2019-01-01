ФОТО: Виктория Бекхэм прогулялась за ручку с 19-летним сыном

Папарацци удалось подловить экс-участницу группы Spice Girls, модель и дизайнера Викторию Бекхэм и ее старшего сына Бруклина, когда они выходили из ресторана Clarette в Лондоне.

43-летняя мама четверых детей, направляясь к машине, держала за руку своего 19-летнего сына. Очевидно, Бруклин Бекхэм на время вернулся в Великобританию из Соединенных Штатов, где он обучается искусству фотографии в Parsons School of Design.

Парень, как обычно, был одет по-спортивному - удобно и современно, а Виктория выбрала для этого случая комплект из своей весенней коллекции.

В очередной раз стоит отметить, что супруга звезды футбола Дэвида Бекхэма, которая 17 апреля отметит свое 44-летие, выглядит великолепно. Смотрите фото!