Пасхальные бранчи: где насладиться праздником в Риге

В ближайшее воскресенье католики в Латвии и во всем мире будут отмечать светлый и добрый праздник – Пасху. Рижские рестораны – партнеры Live Riga предлагают для этого особого случая неспешные поздние завтраки, где за столом может собраться вся семья, чтобы взрослые могли наслаждаться вкусной едой и приятной атмосферой отдыха и комфорта, а дети – приключениями и играми с пасхальными кроликами.

Ресторан «muusu TERASE». Пасхальный бранч в компании кролика

30 марта, 11:00-16:00.

Стоимость: взрослым – 19 евро, детям 6-12 лет – 9 евро, детям до 6 лет – бесплатно.

Резервация столиков по телефону 26699966.

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Ресторан предлагает прекрасную возможность насладиться пасхальным бранчем. В это же время здесь будет гостить семейство кроликов, которых можно будет покормить.

В меню – традиционные блюда для завтрака, закуски, салаты, снэк-бар, горячие блюда, специально приготовленные блюда из яиц, десерты, домашние ягодные напитки и бокал игристого вина для взрослых.

И еще, конечно, гостей ждет красочная пасхальная яичная битва!

Ресторан «ID Gourmet». Пасхальный бранч

31 марта и 2 апреля, 11:00-16:00.

Стоимость: взрослым – 15 евро, детям 3-12 лет – 8 евро, детям до 3 лет – бесплатно.

Резервация по телефону 20201444.

Здесь на пасхальном позднем завтраке вас ждет широкий выбор закусок: мясных, рыбных, вегетарианских и сладких.

Дополнительно каждому гостю индивидуально будет приготовлено одно блюдо для завтрака (яйцо «Бенедикт», яйцо «Royale» с копченым лососем, омлет с сыром, глазунья) и одно сладкое блюдо (сырники или бельгийские вафли).

В цену включены морс/сок и вода. Маленькие гости получат небольшие подарочки от ресторана в честь Пасхи.

«Panorama restaurant & bar». Пасхальный бранч с эпическим видом

1 апреля, 12:00-15:00.

Стоимость: 20 евро.

Резервация по телефону 67061111.

Эпический вид на Старый город, богатый шведский стол, блинный мастер-класс от повара, бесплатная парковка и, конечно же, обслуживание уровня Radisson Blu – вот что ожидает гостей позднего завтрака в этом ресторане.

«Aqua Luna restaurant & bar». Пасхальный поздний завтрак

1 апреля, 11:00-15:00.

Стоимость: взрослым – 18 евро, детям 7-12 лет – 9 евро, детям до 7 лет – бесплатно.

Резервация по телефону 67650922.

Ресторан ждет всех 1 апреля на специальный бранч в честь Пасхи!

Гостям будeт предложен богатый выбор холодных и горячих блюд, суши и различные десерты. А с самыми юными посетителями позднего завтрака будут заниматься аниматоры.

Ресторан «Pils». Пасхальный семейный бранч в Grand Palace Hotel

1 апреля, 12:00-16:00.

Стоимость: взрослым – 18 евро, детям 6-12 лет – 9 евро, детям до 6 лет – бесплатно.

Резервация по телефону 67044000.

Гости пасхального воскресного семейного бранча в ресторане Grand Palace Hotel будут наслаждаться освежающим шампанским, традиционными пасхальными блюдами и красочными десертами, в то время как

дети будут развлекаться в творческой мастерской. Вместе с пасхальным кроликом они будут мастерить, играть и участвовать в охоте за яйцами.

Кроме того, в этот день также будет доступно меню a la carte.

Ресторан «Piramīda». Пасхальный бранч

1 апреля, 12:00-16:00.

Стоимость: взрослым – 24 евро, детям 7-12 лет – 12 евро, детям до 6 лет – бесплатно.

Резервация по телефону 28308886.

Ресторан приглашает всех на праздничный бранч. В программе – катание яиц, танцы, игры. А еще в первый раз в этом году летняя терраса будет заполнена ароматом жареного мяса. Конечно, не будут забыты и традиционные пасхальные блюда, о которых позаботится шеф-повар заведения Артур Брусис.

Если погода не позволит наслаждаться бранчем на летней террасе, тогда атмосфера, подходящая для настоящего праздника будет ожидать вас в интерьере ресторана.

Кроме того, ресторан гарантирует гостям удобную и бесплатную автостоянку.

В обзоры от Riga.lv включаются только рестораны, кафе и бары, которые являются партнерами Live Rīga и Рижского бюро по развитию туризма (RTAB). Обзоры публикуются на некоммерческой основе.