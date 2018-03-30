У Интарса Бусулиса родился сын

Сын, которого назвали Янис, появился на свет 29 марта. Как-раз в этот день Интарс в социальных сетях делился впечатлениями о концерте Владимира Преснякова в Москве, но ни словом не обмолвился о том, что стал отцом в четвертый раз. В семье Бусулисов подрастают также три дочери: Ления (15 лет), Эмилия (10 лет) и Амелия (4 года).

Новость о том, что семья Бусулисов ждет пополнения, прозвучала 23 декабря на концерте в Арене Рига, когда Елена Ваенга поздравила Интарса с грядущим приятным событием. А в феврале мама артиста - Эрика Бусуле - поведала в интервью Privata Dzive о том, что весной ожидает тринадцатого внука.

🌧💦🌊 ... #ArLabuNakti #ДобройНочи A post shared by Intars Busulis (@intarsbusulis) on Apr 1, 2018 at 11:03am PDT

О том, что у Бусулисов родился сын, стало известно от знакомых певца. Сам музыкант пока не комментирует эту новость.