21 апреля в русской труппе Латвийского театра кукол состоится премьера спектакля «Козлята и волк» по пьесе Дайны Стрелевицы, написанной по мотивам знаменитой сказки братьев Гримм. Спектакль марионеток, который адресован самым маленьким зрителям театра – детям с 2-летнего возраста, поставила режиссер Вия Блузма в сотрудничестве с литовскими художниками и мастерами марионеток – Симоном Дудой и Лилианой Яновичене.

«Обдумывая, в каком ключе эту сказку поставить, мы просмотрели ее вариации и в литературе, и в фольклоре разных народов. Остановились на варианте, в котором все действие происходит на сельском дворе. Даже «помощники» волка, с неосмотрительной поддержкой которых ему удается обмануть козлят, - такие же деревенские жители, которые живут по-соседству с семьей коз.

Для меня в этом спектакле важно раскрыть тему про коллективную ответственность. Маленькие дети наивны, доверчивы, их легко могут обмануть, и не всегда мама и папа будут рядом и смогут своих малышей уберечь.

Только все вместе – будучи внимательными, ответственными и неравнодушными, мы сможем создать безопасную среду для детей, вовремя заметить, что у кого-то плохие намерения, даже если это не относится конкретно к своему ребенку.

Мне кажется, эта тема сейчас очень актуальна», – поясняет режиссер спектакля Вия Блузма.

FOTO: пресс-фото

Музыку для спектакля написал Угис Витиньш, тексты песен сочинила автор пьесы Дайна Стрелевица, а на русский язык их перевел Владимир Новиков.

В образы героев спектакля перевоплотятся актеры Лилия Суна, Юлия Мещерякова, Ирина Краста и Александр Ионов.

Ближайшие спектакли - 21 апреля, 12 мая, 9 июня. Билеты продаются в местах торговли Biļešu Paradīze, в Интернете и в кассе Латвийского театра кукол.

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