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Это официально: Больница ограждена, ждем рождение королевского наследника

TVNET
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Фото: MEGA/ AP/ Scanpix

Роды герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон прогнозируют только 23 апреля, но уже сейчас возле больницы Святой Марии в Паддингтоне (частное крыло Lindo) установлены заградительные барьеры.

Барьеры устанавливают с целью, чтобы журналисты, фотографы и телевизионщики не заходили за этот рубеж, когда в больницу приедет Кейт Миддлтон, чтобы родить третьего малыша, сообщает telegraph.co.uk.

Наблюдать за состоянием Миддлтон и помогать ей во время родов призваны 20 специалистов - два врача-гинеколога, три акушерки, три анестезиолога, четыре хирурга, две медсестры, четыре педиатра, один сотрудник лаборатории и один менеджер.

Всем членам команды запрещено разглашать какие-либо детали о беременности представительницы королевской семьи, а также употреблять алкоголь в течение трех месяцев до ее родов.

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