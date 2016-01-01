Дочери Малыгина против мачехи: открытое письмо о дележке наследства

Раздел наследства скоропостижно скончавшегося Валерия Малыгина по-прежнему полон интриг. В феврале этого года вдова Элина Малыгина констатировала, что с их места жительства в Юрмале пропали драгоценности и личные вещи на сумму 60 000 евро. Элина подозревала дочь Валерия Малыгина Ирину, у которой есть ключи от дома. Сегодня сестры Ирина Малыгина и Ника Савельева опубликовали открытое письмо, в котором разъяснили происходящее вокруг наследства их отца. Приводим полный перевод полученного письма.

«В эти дни мы получаем много подтверждений поддержки и пожеланий выдержки от друзей, коллег, знакомых нашего отца Валерия Малыгина и тех, кто сам получил поддержку благодаря его большому сердцу и щедрости.

После прозвучавшей в последние дни в публичном пространстве информации у нас у всех очень схожие чувства - отец заслужил достойное отношение, а не очернение от своих якобы близких людей.

Решение его жены Элины Малыгиной остановить процесс наследства и требовать отмены завещания в суде, одним из аргументов используя сомнение в его дееспосообности, заставляет задать вопросы об истинных мотивах такого шага.

Преследуя какие цели, Элина хочет подвергнуть сомнению завещание, которое отец составил незадолго до заключения брака с ней в 2016 году? По закону, Элина Малыгина как супруга может претендовать на неотъемлемую часть наследства, а именно - на одну восьмую часть размера наследства, поэтому она обратилась с заявлением к нотариусу.

Однако, очевидно, этого мало, и она подала иск в суд об оспаривании завещания, таким образом претендуя на гораздо большую часть наследства. Единственно неясным остается вопрос: где здесь логика, если с одной стороны завещание она признает, требуя его часть, которая положена по закону, однако с другой стороны - оспаривает в суде?

Хотим обратить внимание - если уже зашло так далеко и со стороны жены ставится под сомнение даже дееспособность нашего отца, чтобы любой ценой оспорить подлинность завещания,

не появляется ли логичный вопрос - не подлежит ли сомнению заключенный в 2016 году брак по ей же упомянутым «причинам»?

На наш взгляд, использованные аргументы недостойны, не говоря уже об отсутствии логики.

Как видно, жадность и желание достижения личных благ могут преобладать, побуждая нарушать любые границы. Несомненно - у каждого есть право оспаривать подлинность различных документов, но нужно оценить, какие аргументы используются и какие этические ограничения нарушены.

Наша основная цель - сохранить Olainfarm как одно из значимых предприятий Латвии и лидеров в сфере фармацевтики, а также создать предпосылки для его дальнейшего успешного развития.

Нам не пришло бы в голову действовать в противовес хоть одного законного наследника, закона или противоречить последней воле нашего отца.

Каждый в своей жизни делает различный выбор, и у нас нет никакого желания и права выдвигать какие-либо обвинения нашему отцу. Так как мы осознаем, что несем ответственность за наши действия и ошибки. Его имя и достижения во много раз больше, чем жадность некоторых людей и используемые ими методы.

И, наконец, об информации в публичном пространстве о пропавшей сумке, которая на самом деле никуда не исчезла. Уже ранее сумка и находящиеся в ней вещи, в том числе и кредитные карты, в соответствии с процедурой, предусмотренной законом, были описаны и включены в список наследства. Как можно найти то, что никогда не пропадало?»