Принц Уильям случайно рассекретил пол будущего ребенка

Кейт Миддлтон и принц Уильям со дня на день станут родителями в третий раз. Титулованные супруги, по традиции, держат пол будущего ребенка в строжайшей тайне. Однако на днях 35-летний герцог Кембриджский ненароком проговорился.

Совсем скоро 36-летняя Кейт Миддлтон родит своему супругу принцу Уильяму третьего ребенка. Пол будущего малыша герцог и герцогиня Кембриджские не разглашают, как того требуют давние традиции британской королевской семьи.

Однако будущий многодетный отец случайно обмолвился — вполне вероятно, что у супружеской пары появится еще один мальчик.

На днях внук Елизаветы II побывал в Бирмингеме и посетил матч своей любимой футбольной команды «Астон Вилла».

Уильям был так рад победе клуба, что в порыве эмоций пообещал назвать своего ребенка в честь одного из игроков, принесшего победный гол, — Джека Грилиша.

Об этом сообщает британское издание The Mirror.

«Я буду настаивать, чтобы малыша назвали Джеком», — заявил Уильям фанатам.

Как несложно догадаться, вокруг тут же воцарилась тишина.

Вскоре принц осознал, что сказал лишнее, и поспешил поправить себя. «Ну или Джеки…» — добавил наследник британского престола после неловкой паузы.

К слову, представители Кенсингтонского дворца эту ситуацию никак не прокомментировали. Ожидается, что герцогиня Кембриджская родит третьего малыша до конца апреля. Буквально через несколько дней мы узнаем, действительно ли у супругов будет еще один сын.