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Правила, которые надо соблюдать детям Кардашян: асбурд или нет?

TVNET
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Фото: kourtneykardash/ Instagram

Пожалуй, мало кто не слышал о семье Кардашян или хотя бы об одной из дочерей. Свою популярность семья завоевала благодаря реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians (KUWTK), однако в зените славы им помогают удержаться подробности личной жизни, которые они сообщают на ТВ и в социальных сетях. Семейка в последнее время разрастается, и у детей знаменитостей, оказывается, много правил, которые надо соблюдать, сообщает thetalko.com. Что же это за правила?

1

Какое слово нельзя произносить в присутствии детей?
2

Со скольки лет детям разрешено наращивать волосы?
3

Сколько охранников должно быть на каждого ребенка?
4

От каких дизайнеров можно принимать подарки для детей?
5

Одежду какого цвета нельзя носить?
6

Насколько большая вечеринка должна быть на день рождения?
7

Что у детей Кардашян всегда будет на первом месте?
8

Насколько длинными могут быть имена детей?
9

Какой договор должны подписывать все, кто встречается с детьми Кардашян?
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