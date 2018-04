Правила, которые надо соблюдать детям Кардашян: асбурд или нет?

Пожалуй, мало кто не слышал о семье Кардашян или хотя бы об одной из дочерей. Свою популярность семья завоевала благодаря реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians (KUWTK), однако в зените славы им помогают удержаться подробности личной жизни, которые они сообщают на ТВ и в социальных сетях. Семейка в последнее время разрастается, и у детей знаменитостей, оказывается, много правил, которые надо соблюдать, сообщает thetalko.com. Что же это за правила?