Что обязательно следует рассказать ребенку о запланированном отпуске

Несмотря на устоявшийся стереотип о том, что отпуск вместе с детьми – это скорее проблема, чем удовольствие, семьи все чаще решаются отправляться на отдых в полном составе. Однако для того, чтобы поездка с детьми прошла успешно, необходимо заранее позаботиться о некоторых вещах, а также правильно подготовить ребенка к отпуску. О том, что должны знать дети перед предстоящим путешествием, рассказывает директор по продажам туроператора Kidy Tour Маргарита Штеймак.

Подготовка – еще дома

Не все дети легко адаптируются к изменениям в обстановке, поэтому более чувствительных и несколько закрытых ребятишек очень важно заранее подготовить к мысли о приближающейся поездке.

Рассказы о проведенном вместе с семьей времени, предстоящих приключениях, прекрасных местах, которые вы посетите, и об отдыхе у моря помогут заинтересовать ребенка, а также познакомят его с планом вашего отдыха.

Уже с годовалым малышом вы можете сесть и посмотреть фотографии мест, где планируете побывать, попытаться собрать вещи или выбрать игрушки, книги, которые возьмете с собой в дорогу, – это не только поможет ребенку настроиться на предстоящую поездку, но и сформирует позитивный взгляд на ожидающие его развлечения.

Познакомьте с планом путешествия

Вне зависимости от возраста перелет у детей зачастую вызывает раздражение, беспокойство и другие неприятные ощущения. Причиной тому могут стать изменения в окружающей среде, людская суета, ограниченная свобода движения или даже стресс, создаваемый самими родителями. Так что еще до перелета стоит обсудить с ребенком условия будущей поездки и ознакомить его с новой обстановкой и правилами поведения.

Когда дорога занимает пару часов или больше, нередко недовольство ребенка бывает вызвано скукой. В таком случае важно иметь с собой еще не надоевшие или совершенно новые игры, позаботиться о записях с музыкой или сказками.

Радости и угрозы отдыха

Отправляясь в теплые края, например, в любимую Турцию, большую часть отпуска мы проводим, наслаждаясь солнечными ваннами и плескаясь в море или бассейне.

Только при этом важно не забывать, что,

если вы отдыхаете с детьми, пребывание на жарком солнце лучше ограничивать. Кроме того, важно напомнить ребенку о том, что обязательно надевать панамку и не забывать побольше пить.

Однако здоровье ребенка – в первую очередь забота, конечно же, родителей, и они должны внимательно следить за тем, достаточно ли ребенок пьет.

Также родители должны установить правила пребывания у воды, чтобы ребенок знал, как правильно себя вести, и не забывал о своей безопасности. Важно, чтобы малыш понимал, что одному заходить в море или бассейн может быть опасно. Договоритесь так – если ребенок захочет освежиться, он должен сообщить взрослым и попросить составить ему компанию, а играя на берегу, всегда находиться лицом к волнам.

Бассейн – зона не только развлечений, но и опасности

Оборудованные рядом с отелями бассейны зачастую бывают приспособлены не только для взрослых, но и для малышей, поэтому там собирается множество отдыхающих. Веселясь в воде, дети нередко расходятся не на шутку, и из бассейна на бортики выплескивается немало воды, так что возникает риск поскользнуться и ушибиться.

Хотя обычно в отелях за порядком и безопасностью в бассейне следят специальные работники, важно сразу договориться с ребенком, что бегать на территории бассейна нельзя, а в воде нужно вести себя осторожно.

Это поможет избежать ненужных травм во время отпуска и подарит чувство безопасности и родителям, и детям.

Договоритесь о месте встречи

На многолюдных пляжах дети склонны быстро терять ориентацию и теряться. Лучше сразу предотвратить эту неприятность, чем потом искать заблудившегося малыша.

Первое, что нужно сделать, придя на пляж, – показать ребенку хорошо просматривающееся издалека и знакомое вам обоим место встречи, куда он должен прийти, если вдруг потеряется.

Это может быть находящаяся неподалеку вывеска, какое-то особенное дерево или будка для переодевания. Простая, но также очень эффективная мера – надеть на малыша браслет или кулончик, на котором будут написаны его имя и номер телефона родителей.

Не менее важно, чтобы ребенок запомнил и форму работников отеля, и в том случае, если он заблудится на его территории, смело обращался к ним за помощью. Поэтому сразу по приезде в отель сядьте и обсудите с ребенком, что делать в том случае, если он потеряется. Главное, чтобы и вы, и ребенок в случае такой неприятности не растерялись.