Талисман для легких родов и еще... Что возьмет с собой в роддом Кейт Миддлтон

Британские подданные с нетерпением ждут рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Сама герцогиня Кембриджская уже давно подготовилась к появлению малыша на свет и даже собрала сумку, с которой поедет в роддом.

Инсайдер рассказал английскому порталу OK!, что же возьмет с собой в больницу будущая мама.

По словам источника, Джордж и Шарлотта, которые как можно скорее хотят увидеть брата или сестру, вручили маме несколько своих игрушек, чтобы она могла показать их новорожденному.

Королева Елизавета II вручила Кейт алебастровую подвеску-талисман с изображением камеи, которая, по мнению монархини, гарантирует легкие роды.

Мама Кейт, Кэрол Миддлтон, попросила дочь взять в больницу бусы из оникса. Это украшение, как считает миссис Миддлтон, приносит удачу.

Кроме того,

в сумке Кейт лежит плеер с успокаивающей музыкой, ароматическая свеча и увлажняющий крем, а еще электронная книга с произведениями лауреатов Букеровской премии 2017 года.

Правда, мы не уверены, что у жены принца Уильяма будет время на чтение. Ну, и куда без фото? На прикроватном столике Миддлтон будут стоять многочисленные снимки членов семьи и, конечно же, Елизаветы II. Что ж, надеемся, это облегчит ей роды!