4 мая жителям Латвии подарят удивительные бесплатные развлечения

В честь восстановления независимости Латвийской Республики национальный эксперт подарков, компания Lieliska dāvana, уже второй год подряд дарит жителям нашей страны уникальную возможность бесплатно испробовать веселые семейные развлечения и приключения по всей Латвии. Среди них — поездки верхом на пони и осмотр мини-зоопарка, рыбная ловля и прыжки на батутах, панорамный кораблик по Даугаве, дегустация пиццы, лазерная игра, массаж и SPA, стрельба из лука и многое другое.

«В этом году Латвии исполняется сто лет, и в честь этого знаменательного события мы хотим особо порадовать жителей нашей страны, сделав им самый ценный подарок - незабываемые эмоции, совместно проведенное время и истинное ощущение праздника», - подчеркивает Лиене Вециня, руководитель маркетингового отдела компании Lieliska dāvana.

Чтобы посетить бесплатные мероприятия по всей Латвии,

участникам нужно зарегистрироваться на домашней странице www.lieliskadavana.lv до 16:00 3 мая. Не забудьте, что количество мест на каждое мероприятие ограничено, поэтому не стоит откладывать регистрацию на последний момент.

В прошлом году в подготовленных Lieliska dāvana бесплатных мероприятиях приняли участие более 400 человек.

Регистрация здесь >>>

Для празднования каждый сможет выбрать наиболее подходящие для себя занятие в различных городах Латвии: как активный отдых и приключения на природе, так и более спокойное времяпрепровождение с массажем, SPA-процедурами и прочее.

Поездка на пони

Всех, кому нравятся животные, 4 мая ждут в Конном дворе и мини-зоопарке Dārziņi в Кекавском крае. Детям будет интересно посмотреть на енотов, нутрий, бобров, кроликов, пони, лошадей, овечек, козочек, альпак, а также покормить животных привезенной с собой морковкой и, конечно, сделать семейные фото. В порядке живой очереди в сопровождении опытного инструктора дети смогут прокатиться верхом на пони, а те, кто постарше, - оседлать большую лошадь.

Развлекательный кораблик «Vecrīga»

Для праздничного настроения на прогулку 4 мая приглашает развлекательный кораблик Vecrīga. Во время часовой поездки по Даугаве

словите солнечные лучи и насладитесь красивой панорамой: полюбуйтесь на башни Старой Риги, Президентский дворец, Национальную библиотеку, Рижский пассажирский порт, телебашню на Закюсале и другие интересные объекты.

Ощутите столетнюю ауру нашего государства!

Поражай цель как Робин Гуд

Все, кому по душе стрельба, приглашены на стрельбу из лука в спортивный клуб Amazones в Огрском крае, где в тире под открытым небом можно освоить навыки стрельбы из лука у мирового чемпиона в этой дисциплине. Обучение и инструкции, а также оазис для отдыха, где в распоряжении посетителей имеются красивая территория спортивной базы и смотровая площадка с большими качелями для тех, кто еще не успел покачаться на Пасху.

Батуты и рыбная ловля

Недалеко от Елгавы (Svētes pagasts) комплекс отдыха Grantiņi приглашает отправиться в интересную экскурсию по осетровому питомнику и поймать настоящего осетра. Так что возьмите с собой удочку. Маленькие посетители смогут поиграть на детской площадке с батутами, а после активного времяпрепровождения всех ждет теплый чай и возможность устроить пикник на природе.

Отдых в латвийской маленькой Швейцарии

Полный удовольствия отдых ждет в «латвийской Швейцарии» - в Сигулде, в SPA-отеле Ezeri. Днем

прогуляйтесь по сигулдским горам и долинам, а после этого насладитесь отдыхом с экологическим зеленым чаем и домашним печеньем на летней террасе гостиницы. Самых маленьких гостей порадуют игровая площадка и прохладительный напиток в перерыве.

Там же в Сигулде ждет и еще одно развлечение - экскурсия по первому и крупнейшему в Прибалтике центру лазертага, который находится на территории бывшего связного батальона. В рамках экскурсии можно будет также принять участие в небольшой игре в лазертаг.

SPA-удовольствия и здоровье

Если у вас выдался момент для улучшения здоровья, центр здоровья Krio в Риге в честь праздника приглашает испробовать восстановительную криопроцедуру для тела, которая проходит в сухом холодном паре температурой -150 град. C. Там же вы сможете попробовать особый кислородный коктейль. В свою очередь, салон оздоровления и красоты VSpa в Риге в праздник приглашает на экспресс-массаж воротниковой зоны и консультацию специалиста по поводу состояния здоровья спины.

Неподалеку, в Старой Риге, на небольшое SPA-приключение ждет вас Garra Rufa SPA, где можно насладиться 15-минутным ритуалом для ног Garra Rufa SPA. О здоровье позаботится и SPA-гостиница и ресторан Pegasa Pils в Юрмале,

где вы можете посетить соляную пещеру и попробовать вкусную пиццу.

Приключение в виртуальной реальности в Лиепае

Лиепайский картинг-холл в праздник приглашает получить порцию адреналина и отдаться веселью в виртуальной реальности. Посетителей ждут щекочущие нервы виртуальные симуляции, американские горки и непостижимые уму технологические лабиринты.

Езжай и метай, или Segway и дисковый гольф

В свою очередь, на площади у Дома конгрессов в Риге ждут всех, кто хочет прокатиться на Segway - транспортном средстве нового поколения на электромоторе. А если вам больше по душе игры, то отправляйтесь на площадку для игры в UFOGOLF в Межапарке, где каждого ждет бесплатная возможность опробовать новую развлекательную игру в дисковый гольф.