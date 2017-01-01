34-летняя Пиппа Миддлтон ожидает первенца

Как отмечается, пара узаконила отношения в мае 2017 года. Один из друзей сестер рассказал, что Пиппа и Кейт мечтали о том, чтобы забеременеть в одно и то же время. Герцогиня Кембриджская и ее супруг принц Уильям в настоящее время готовятся стать родителями в третий раз.

Surprise! Pippa Middleton Is Reportedly Expecting Her First Child