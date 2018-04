Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз!

Мальчик весом в 3,8 килограмма появился на свет в 11:01 (13:01 по латвийскому времени) в частном крыле Линдо лондонской больницы Святой Марии, куда герцогиня Кембриджская была доставлена утром 23 апреля. При родах присутствовал супруг Кейт Миддлтон - принц Уильям.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018