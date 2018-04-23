Понедельник, 23 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ЖИЗНЬ МОДА ЗДОРОВЬЕ СЕКС ПИКАНТНО ПСИХОЛОГИЯ ДОМ & СЕМЬЯ РЕЦЕПТЫ ЖИВОТНЫЕ ГАЛЕРЕИ ВЕСНА

Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз!

Русский TVNET
  • Фото
  • Фото
Кейт и Уильям после рождения Джорджа и Шарлотты | Фото: AFP/AP/Reuters/Scanpix

Свершилось! 35-летний принц Уильям и 36-летняя Кейт Миддлтон стали родителями в третий раз - у них родился мальчик! Об этом сообщила в своем Twitter официальная резиденция пары - Кенсингтонский дворец.

Мальчик весом в 3,8 килограмма появился на свет в 11:01 (13:01 по латвийскому времени) в частном крыле Линдо лондонской больницы Святой Марии, куда герцогиня Кембриджская была доставлена утром 23 апреля. При родах присутствовал супруг Кейт Миддлтон - принц Уильям.

Второй сын Кейт и Уильяма будет носить титул принца Кембриджского и займет пятое место в очереди на британский престол после деда, отца и старших брата и сестры.

Как сообщают СМИ,

имя ребенка будет объявлено через два дня. По мнению британских букмекеров, наиболее вероятные варианты - Альберт, Артур и Фред.

От всей души желаем здоровья мамочке и малышу! Поздравляем!

И с нетерпением ждем, когда счастливые родители представят миру своего новорожденного наследника. Как это было уже дважды - в июле 2013 года, когда на свет появился их первенец принц Джордж, и в мае 2015-го, когда родилась принцесса Шарлотта.

Кейт и Уильям новорожденным принцем Джорджем.
Кейт и Уильям новорожденным принцем Джорджем. FOTO: AFP/Scanpix
Кейт и Уильям с новорожденной принцессой Шарлоттой.
Кейт и Уильям с новорожденной принцессой Шарлоттой. FOTO: AFP/Scanpix
0 Комментарии