Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз!

Свершилось! 35-летний принц Уильям и 36-летняя Кейт Миддлтон стали родителями в третий раз - у них родился мальчик! Об этом сообщила в своем Twitter официальная резиденция пары - Кенсингтонский дворец.

Мальчик весом в 3,8 килограмма появился на свет в 11:01 (13:01 по латвийскому времени) в частном крыле Линдо лондонской больницы Святой Марии, куда герцогиня Кембриджская была доставлена утром 23 апреля. При родах присутствовал супруг Кейт Миддлтон - принц Уильям.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

Второй сын Кейт и Уильяма будет носить титул принца Кембриджского и займет пятое место в очереди на британский престол после деда, отца и старших брата и сестры.

Как сообщают СМИ,

имя ребенка будет объявлено через два дня. По мнению британских букмекеров, наиболее вероятные варианты - Альберт, Артур и Фред.

От всей души желаем здоровья мамочке и малышу! Поздравляем!

И с нетерпением ждем, когда счастливые родители представят миру своего новорожденного наследника. Как это было уже дважды - в июле 2013 года, когда на свет появился их первенец принц Джордж, и в мае 2015-го, когда родилась принцесса Шарлотта.

Кейт и Уильям новорожденным принцем Джорджем. FOTO: AFP/Scanpix