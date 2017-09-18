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Принцесса Лея и Джек Воробей: новое видео с детьми Пугачевой и Галкина умилило поклонников

Русский TVNET/hochu.ua
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Дети Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина давно стали любимцами публики, так как растут очень активными, талантливыми и артистичными. Новое видео с Лизой и Гарри умилило пользователей Сети.

Максим Галкин находится сейчас на гастролях и, очевидно, скучает по своей семье, так как опубликовал забавное видео с 4-летними Лизой и Гарри. Малыши переоделись в костюмы киногероев и покорили своей непосредственностью.

Многие отмечают, какими талантливыми растут дети Пугачевой и Галкина. К примеру, Лиза недавно дебютировала на подиуме в роли невесты, к тому же

вместе с Гарри они уже учатся по системе Монтессори и радуют родителей своими успехами во французском языке и актерскими задатками.

Да и растут брат с сестрой очень дружными, в подтверждение тому - следующее видео.

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