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Пять правил воспитания детей от Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Русский TVNET/hochu.ua
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми - Джорджем и Шарлоттой | Фото: PATRIK STOLLARZ/AFP/Scanpix

Как уже известно, Кейт Миддлтон и принц Уильям сегодня в третий раз стали родителями. Читайте и смотрите, каких правил придерживаются супруги в воспитании своих детей.

Буквально несколько часов назад 36-летняя Кейт Миддлтон в лондонской больнице святой Марии родила третьего ребенка от принца Уильяма. Напомним, королевская чета уже воспитывает двоих детей — 4-летнего принца Джорджа и 2-летнюю принцессу Шарлотту.

Своих наследников Кейт и Уильям стараются воспитывать правильно, как и любые родители.

Несмотря на королевские обязанности, они уделяют много внимания сыну и дочери, заботятся о них и проявляют заинтересованность к их увлечениям.

Итак, какими основными методами руководствуются супруги в воспитании?

1. Они дарят подарки, сделанные своими руками.

2. Сами отводят детей в школу.

3. Всегда стараются развлекать детей.

4. Смотрят с ними мультики.

5. Стараются проводить с детьми как можно больше времени.

Более детально ознакомиться с правилами, которые соблюдают Кейт Миддлтон и принц Уильям, вы можете, посмотрев видео ниже:

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