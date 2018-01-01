Лунный календарь комнатных растений на май 2018 года

Комнатные растения требуют ухода, пусть даже не такого сильного, как, например, растения для сада и огорода. Домашние цветы и прочие растения тоже меняют свое «настроение» из-за смены лунных фаз и влияния звезд.

Несомненно, полнолуние и новолуние являются двумя самыми важными днями в лунном месяце. В мае новая Луна будет 15 мая. Этот непродолжительный период времени довольно неоднозначный. Полнолуние же благотворно сказывается на росте подземной и надземной части растений, потому может считаться позитивным временем. Оно наступит 29 мая.

1 мая: убывающая Луна располагается в Скорпионе. Можно смело заниматься прополкой и пересадкой.

2, 3 мая: Луна в Стрельце, да еще и в стадии убывания.

Это весьма позитивные дни для полива. Можно не бояться давать больше питательных веществ комнатным растениям любого вида и типа.

Постарайтесь совершить все самые важные работы именно в эти два дня.

4, 5, 6 мая: убывание Луны в Козероге — это время отдыха растений. В эти два дня астрологи советуют ограничиться легким увлажнением почвы, иначе можно будет травмировать насаждения.

7, 8 мая: оставьте в покое надземную часть цветов, не обрезайте их и не увлажняйте. Дайте цветам как можно больше света и тепла. Луна в Водолее благоприятна для роста и развития растений.

9, 10, 11 мая: убывание Луны в Рыбах — период довольно неплохой в целом.

В эти три дня можно и даже нужно делать то, что вы уже давно планировали в отношении неприхотливых домашних растений типа кактусов.

Их можно пересаживать, менять место, поливать. Иногда даже им нужны вода, уход и внимание. Можно также рыхлить землю, заниматься высадкой растений, обрезкой многолетний цветов.

12, 13 мая: убывание Луны в Овне — это крайне опасный период. Не стоит в эти дни делать что-то с цветами и другими растениями. Оставьте их в покое, дайте больше света. Особенно это касается рассады, которую вскоре необходимо будет высаживать в открытый грунт вне дома.

14, 15 мая: 15 мая — новолуние в Тельце. В этот день не рекомендуются посадка растений, обрезка и полив. Можно удобрить немного почву и смочить листья водой, если того требует уход. 14 мая можно совершать прищипку, обрезку.

16, 17 мая: новолуние миновало.

На растущей Луне в Близнецах разрешено приобретение новых цветов и уход за старыми. Эти два дня наполнены позитивной энергией, поэтому можно осуществить подкормку.

18, 19 мая: Луна в Раке. Это два очень опасных для пересадки дня. Не стоит производить какие-то манипуляции с цветами и другими домашними растениями, потому что это может вызвать проблемы с ростом.

20, 21 мая: на удивление рост Луны во Льве будет очень позитивным периодом. Переставьте цветы и другие растения на южную сторону, если есть такая возможность. Не заливайте их слишком сильно. Исключите подрезание побегов, пересадку. Можно смело рыхлить почву.

22, 23 мая: очень хорошие дни для пересадки, для замачивания семян, обрезки. Дева с растущей Луной ладят довольно неплохо. Поэтому и обильный полив приветствуется.

24, 25 и 26 мая: Весы и растущая Луна не гармонично связаны, поэтому

астрологи рекомендуют прекратить на время все работы по пересадке и по уходу за растениями. Следите за рассадой, которая может потребовать полива в самый неподходящий момент.

Не заливайте растения — смачивайте грунт небольшими порциями воды.

27, 28 мая: Луна в Скорпионе, поэтому высадка запрещена. Можно рыхлить землю и подкармливать растения.

29, 30, 31 мая: 29-е число — полнолуние в Стрельце. День очень хороший для абсолютно любых работ. Отдельно следует сказать про высадку растений — не следует откладывать это на потом. 30-го числа высадка уже не будет такой благоприятной.

31 мая Луна и звезды окажутся в очень гармоничном союзе. Это будет последний день месяца и последний день весны, причем довольно благоприятный для работы в огороде и для ухода за растениями.

Благоприятное время для пересадки растений

Пересадка домашних растений — это очень важный аспект для дачников и тех, кто занимается выращиванием культур в открытом грунте. Домашние растения, которые всегда находятся дома, пересаживают редко, но их тоже следует переносить в новый грунт в правильное время. Информацию о пересадке можно даже использовать для выбора времени для посадки картофеля.

Самые лучшие дни для пересадки: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 29, 31 мая.

Май — время посадок, переноса рассады в открытый грунт. Этот месяц считается наиболее интенсивным в плане работ земельных. Домашние растения в этот период остаются немного позади в плане приоритетов, потому сильно страдают от нехватки ухода. Старайтесь уделять внимание и им тоже.