В Риге пройдут бесплатные мероприятия в честь Дня матери и семьи

В воскресенье, 13 мая, в День матери в Риге для мам и бабушек проведут серию праздничных концертов и мероприятий в центрах культуры и церквях. Вход бесплатный.

В воскресенье в 13:00 посетителей ждут в Новой церкви св. Гертруды на концерт «Мать королевы», в котором примут участие группа старинной музыки Modus Vivendi и инструментальный ансамбль. Параллельно с концертом для детей пройдет мастерская по изготовлению корон.

В 14:00 начнется концерт Sirds pieturvietas в церки Св. Петра, вход на который также бесплатный, но по пригласительным, которые с 9 мая доступны в церкви.

Торжественные мероприятия пройдут и в культурных центрах Риги.

В 14:00 на концерте «Что дороже золота» (Kas dārgāks par zeltu) в культурном центре «Иманта» слушателей ждут Нормунд Рутулис и Slavenais Rīgas orķestris. Вход на концерт по бесплатным пригласительным, которые можно получить в культурном центре.

Во Дворце культуры VEF состоится музыкальное представление «Империя сладостей» (Saldumu impērija) с участием вокальной группы Momo, ансамбля народного танца Zelta sietiņš и актрисы Марии Берзини. Автор музыки к концертному представлению - Валдис Зилверис. Начало в 16:00.

В свою очередь, в культурном центре «Ильгюциемс» в 17:00 с концертом «Подари маме песню» (Uzdāvini mammai dziesmu) выступит хор S!P!K!.

В 18:00 посвященный Дню матери концерт «Пою по утрам и вечерам» (Dziedu vakaros un rītos) начнется во Дворце культуры «Зиемельблазма». На нем выступят маленькие исполнители детской вокальной студии Knīpas un knauķi с солистами Санитой Сеяне, Андрисом Сеянсом и инструментальной группой.

В Рижском центре югендстиля концерт «Я - для своей мамочки» (Es savai māmiņai) подготовили воспитанники 1-й Рижской музыкальной школы им. Я. Мединя. Состоятся два концерта - в 15:00 и 17:00. В музее праздничное настроение будет царить и 15 мая - в Международный день семьи, когда посетители смогут принять участие в театрализованной экскурсии «В гостях у Константина Пекшенса» (Ciemos pie Konstantīna Pēkšēna).

Мероприятия, приуроченные ко Дню матери и Международному дню семьи поддерживает Рижская дума, организует Департамент образования, культуры и спорта.

Полная программа мероприятий в честь Дня матери доступна здесь >>>