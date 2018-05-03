Редкий выход: Сара Джексика Паркер на красной дорожке с дочками

Актриса Сара Джевика Паркер относится к числу тех известных родителей, которые часто не посещают публичные мероприятия вместе со своими детьми и редко выставляют фотографии наследников в социальных сетях. Поэтому появление Паркер на заключительном мероприятии «Балет Нью-Йорка-2018» вместе с восьмилетними близнецами Марион и Табит стало приятным сюрпризом.

Юные дамы для красной дорожки выбрали платья с цветочным принтом и одинаковые сумочки на цепочке.

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О своих дочках Сара сказала однажды: «У них разные интересы. Сестры очень близки, но иногда им нужно время, чтобы побыть в одиночестве. Табита даже предложила посещать им с сестрой разные школы».

Кроме двойняшек Сара Джесика Паркер и ее муж Мэттью Бродерик воспитывают 15-летнего сына Джеймса.