Королева в недоумении: что потрясло Елизавету II в доме Уильяма и Кейт

Королева Елизавета II была потрясена, когда впервые посетила принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон в их особняке Анмер-Холл (графство Норфолк). Этот визит как нельзя ярко подчеркнул разницу во взглядах на жизнь королевы и семьи ее внука, сообщает express.co.uk.

Как пишет издание, Елизавета II была искренне поражена, что ей пришлось провести столько времени на кухне. Как оказалось, для герцога и герцогини Кембриджских кухня - основное место для общения с семьей и гостями, в то время как для королевы это неприемлемо, поскольку у нее для встреч с кем бы то ни было предусмотрено отдельное помещение.

К примеру, в замке Балморал - частной резиденции английских королей в Шотландии -

кухня является тем местом, куда Елизавета II никогда не заходит, потому что считает, что оно предназначено исключительно для обслуживающего персонала.

В свою очередь, в доме Уильяма и Кейт кухня объединена со столовой, что подчеркивает их современный взгляд на жизнь. Говорят, что аналогичным образом обустроены и апартаменты пары в Кенсингтонском дворце.

К слову, это не единственное различие в образе жизни королевы Великобритании и молодого поколения монаршей семьи. Известно, что в доме у Уильяма и Кейт гораздо меньше работников.

Конечно, у пары имеются помощники - няня, управляющая по хозяйству и другие, но не в таком количестве, как у Елизаветы II или принца Чарльза.

Дворецкий, кстати, тоже не числится в списке сотрудников королевской пары.