Тайная свадьба президента банка Латвии Илмара Римшевича

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич (53) вдруг женился на своей подруге - дирижере Агите Икауниеце (46), об этом сообщает журнал Privāta Dzīve.
Банкир Илмар Римшевич и дирижер Агита Икауниеце обменялись кольцами две недели назад - в конце апреля.
Свадебное торжество прошло в большой секретности, о нем знали только самые близкие друзья и родственники.
Журналисты Privāta Dzīve связались с молодой женой, но, услышав вопрос про свадьбу, она положила трубку.
«Я знаю Агиту и считаю, что она большая удача на старости лет для Илмара. Она та, кто сейчас поддерживает его больше всех»,
- о подруге банкира в интервью журналу два месяца назад сказала бывшая жена Римшевича, руководитель общественных отношений Латвийского национального театра Лига Римшевича.
Первый раз Римшевич женился 32 года назад. В 21 год он обменялся кольцами со своей одноклассницей Лигой.
В этом браке родились три дочки - Дана (30), Санта (26) и Элизабете (15).
После развода с Лигой долгие годы симпатией банкира была Инга Леонова. Но в январе прошлого года Римшевич несколько раз был замечен в обществе дирижера Агиты Икауниеце.