Тайная свадьба президента банка Латвии Илмара Римшевича

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич (53) вдруг женился на своей подруге - дирижере Агите Икауниеце (46), об этом сообщает журнал Privāta Dzīve.

Банкир Илмар Римшевич и дирижер Агита Икауниеце обменялись кольцами две недели назад - в конце апреля.

Свадебное торжество прошло в большой секретности, о нем знали только самые близкие друзья и родственники.

Дирежер Агита Икауниеце FOTO: Zane Bitere / LETA

Журналисты Privāta Dzīve связались с молодой женой, но, услышав вопрос про свадьбу, она положила трубку.

«Я знаю Агиту и считаю, что она большая удача на старости лет для Илмара. Она та, кто сейчас поддерживает его больше всех»,

- о подруге банкира в интервью журналу два месяца назад сказала бывшая жена Римшевича, руководитель общественных отношений Латвийского национального театра Лига Римшевича.

Первый раз Римшевич женился 32 года назад. В 21 год он обменялся кольцами со своей одноклассницей Лигой.

В этом браке родились три дочки - Дана (30), Санта (26) и Элизабете (15).

После развода с Лигой долгие годы симпатией банкира была Инга Леонова. Но в январе прошлого года Римшевич несколько раз был замечен в обществе дирижера Агиты Икауниеце.