Президент Латвии поделился очень личной фотографией

Президент Латвии Раймонд Вейонис на своей страничке в соцсети Facebook поделился очень милым семейным фото, на котором он вместе с женой Иветой держит на руках подросшего внука Валтера.

«Внуку Валтеру исполнилось уже два годика! Наша радость и гордость! Каждый день новые знания и умения!» - такую подпись под фотографией оставил Вейонис.

Конечно же, сердечная фотография получила очень много комментариев с пожеланиями счастья и здоровья.

В прошлом году дедушка и президент Латвии опубликовал точно такую фотографию с годовалым Валтером. Похоже, что это стало доброй семейной традицией.