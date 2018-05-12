Честные фото про материнство, которые доказывают, что это непростая работа

С появлением малыша жизнь переворачивается с ног на голову. Именно это хотела передать в своих снимках фотограф Гидре Гомес — и у нее это прекрасно получилось.

Профессиональный фотограф Гидре Гомес известна своими нежными снимками детей, молодых мам и беременных женщин.

Недавно она решила попробовать что-то новое и

придумала проект, в котором показала настоящее материнство — с вечно разбросанными по полу игрушками, усталостью и отсутствием личного пространства.

По словам Гидре, ей захотелось рассказать о том, что обычно остается за кадром и о чем молчат многочисленные женские издания.

«Все вокруг говорят, какой это особенный опыт — материнство и та связь, которая возникает только у матери с ребенком. Эта связь не похожа ни на что в мире. Я обожаю быть мамой, это лучшая работа на свете.

У меня двое сыновей, и я их очень люблю, но все-таки материнство — это не сплошь радуга и бабочки. Это круглосуточная работа без зарплаты»,

— поведала фотограф.

И правда, многие мамы подтвердят, что

быть молодым родителем — это значит не помнить, когда последний раз высыпалась ночью и когда спокойно принимала душ в одиночестве.

Когда дети спят, вы штудируете литературу, как воспитывать детей и не сойти с ума. Они всегда вас найдут. Быть матерью — это беспрерывно следить за детьми, чтобы они не ушиблись, уметь делать несколько дел одновременно и даже готовить одной рукой...

Быть матерью — это быть аниматором для своих детей 24 часа в сутки.

Проект с самыми честными фотографиями про материнство был приурочен к международному Дню матери, который отмечался недавно - во второе воскресенье мая.

Вы больше никогда не пойдете в туалет или в душ в одиночестве...

Вы будете кормить грудью где и когда придется.

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