Включите краски! Представлены выключатели, созданные латвийскими художницами

В центре технологий и дизайна Lucidus была представлена созданная в рамках проекта «Ieslēdz krāsas ar JUNG» («Включи цвета вместе с JUNG») коллекция выключателей с работами художниц Элиты Патмалниеце, Кристины Луизы Авотини, а также автора блога стиля жизни 3ade.lv Алмазы Пирхи.

«Когда мы строим дом или ремонтируем квартиру, то хотим, чтобы все вещи, повседневно окружающие нас, были качественными, и к дизайну у нас также есть особые требования, – подчеркивает руководитель развития продуктов центра технологий и дизайна Lucidus Марис Эндзиньш. -

Пригласив к участию в проекте известных и любимых в народе художниц, чтобы они, говоря простыми словами, нарисовали выключатели, мы хотели показать, что технологии и дизайн в наши дни идут бок о бок друг с другом.

В действительности выключатель может быть также со вкусом и интересно выполненным акцентом домашнего интерьера».

FOTO: пресс-фото

Художница Элита Патмалниеце тоже признает, что, хотя и предпочитает в интерьере классические ценности и обычно освежает его с помощью какой-нибудь картины, вазы или ковра, созданные ею выключатели послужат отличным дополнением домашнего интерьера.

«Эти выключатели – как маленькая картинка. Если человек не может купить картину, он может заказать выключатель с мотивом понравившейся ему работы»,

– добавляет художница.

FOTO: пресс-фото

Выключатели созданы с использованием онлайн-инструмента для разработки дизайна Graphic tool центра автоматизированных систем управления зданиями JUNG, который доступен сейчас и в Латвии, – он позволяет создавать вариации из разных оттенков цвета, материалов, моделей выключателей и

предлагает возможность загрузить любимые фотографии, написать свое имя, а также изобразить все, что только душа пожелает.

Выключатели, после завершения творческого процесса можно заказать и установить у себя дома.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

Смотрите видео о том, как рождались визуализации художниц для выключателей с персонализированным дизайном:

Выключатели, созданные в рамках проекта «Ieslēdz krāsas ar JUNG», можно посмотреть в центре технологий и дизайна Lucidus на К. Улманя гатве, 140.