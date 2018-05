Шарлотта - звезда! Девочки-цветочницы и мальчики-пажи очаровали гостей королевской свадьбы

На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл эта почетная миссия, естественно, в первую очередь была доверена детям родного брата жениха - принца Уильяма - принцессе Шарлотте и принцу Джорджу.

Бесспорно, все мальчики и девочки в этот день были очаровательны, но

Шарлотта - вне конкуренции! Малышка явно получала искреннее удовольствие от своей важной роли и огромного внимания публики к ее персоне,

а потому пребывала в прекрасном настроении, много улыбалась и активно махала маленькой ручкой толпе поклонников...

👑🙋 Princess Charlotte has the royal wave down to a fine art. #RoyalWedding #HarryAndMeghan pic.twitter.com/n0ygYAYibV— BBC (@BBC) May 19, 2018