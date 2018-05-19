Шарлотта - звезда! Девочки-цветочницы и мальчики-пажи очаровали гостей королевской свадьбы

По традиции, ни одна королевская свадьба не обходится без маленьких участников торжества - девочек-цветочниц и мальчиков-пажей. Обычно в этой роли выступают дети родственников или близких друзей жениха и невесты, которые появляются на церемонии вслед за невестой.

На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл эта почетная миссия, естественно, в первую очередь была доверена детям родного брата жениха - принца Уильяма - принцессе Шарлотте и принцу Джорджу.

Бесспорно, все мальчики и девочки в этот день были очаровательны, но

Шарлотта - вне конкуренции! Малышка явно получала искреннее удовольствие от своей важной роли и огромного внимания публики к ее персоне,

а потому пребывала в прекрасном настроении, много улыбалась и активно махала маленькой ручкой толпе поклонников...