Кто он, первый муж Меган Маркл?

Не секрет, что это не первый брак Сассекской герцогини Меган Маркл - ее первым мужем был режиссер и продюсер Тревор Энгельсон. Что нам известно об их отношениях?

Тревор Энгельсон родился 23 октября 1976 года в Нью-Йорке и он на пять лет старше Меган.

Свою карьеру он начал, как помощник на киносъемочной площадке. Сегодня он успешный кинопродюссер, на счету которого такой фильм, как «Помни меня» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Тревор и Меган познакомились в 2004 году и у них начались романтические отношения. После шестилетнего знакомства пара обручилась в 2010 году.

Пара поженилась год спустя, 10 сентября 2011 года в отеле Jamaica Inn в Очо-Риосе. На церемонии, которая длилась всего 15 минут, присутствовало более ста гостей.

Однако всего через два года после свадьбы Маркл и Энгельсон развелись и разъехались по неизвестной причине в августе 2013 года.

Сейчас экс-супруг Меган Маркл Тревор Энгельсон работает над съемками нового кино, сценарий которой представляет собой историю, крайне похожую на судьбу его бывшей возлюбленной. В фильме рассказывается о бывшей жене главного героя, которая выходит замуж за наследника британского престола. Совпадение?

Как известно, 19 мая в Виндзорском замке состоялась королевская свадьба - принц Гарри, шестой в списке наследников британского престола обменялся кольцами с американской актрисой Меган Маркл.

Королева подарила молодоженам титулы: в Великобритании Гарри и Меган теперь будут звать герцог и герцогиня Сассекские.