Видео дня: невероятно стройная Анна Курникова танцует с 5-месячной дочкой на руках

Как известно, несколько месяцев назад 36-летняя звезда тенниса Анна Курникова и 42-летний музыкант Энрике Иглесиас впервые стали родителями. На днях молодая мама поделилась с подписчиками забавным роликом с малышкой Люси.

В своих профилях в Instagram Анна Курникова и Энрике Иглесиас нечасто делятся снимками близнецов Люси и Николаса.

На днях экс-спортсменка решила сделать исключение и опубликовала видео, на котором она танцует под новую песню возлюбленного вместе с дочерью.

«Малышка, надеюсь, ты не унаследуешь мои танцевальные способности», — шутя написала Курникова под этим милейшим роликом.

Маленькая Люси уже пытается подражать маме и двигает ножками в такт музыке.

Подписчики Анны отметили, что она выглядит невероятно подтянутой, счастливой и отдохнувшей.

Конечно же, умиление поклонников знаменитости вызвала юная танцовщица.

«Какой прекрасный карапузик. Мама красавица!», «Красивая, спортивная, позитивная Аня! И детки такие же!», «Кроха растет музыкальным малышом. Здоровья вам»,

— прокомментировали ролик фолловеры. И правда, судя по всему, девочка пошла в папу Энрике.

Напомним, новость о том, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями, появившаяся в декабре прошлого года, мягко говоря, удивила их поклонников. Источник утверждал, что у пары родились близнецы - мальчик и девочка, которым дали имена Николас и Люси.

16 января Энрике и Анна подтвердили слухи фотографиями с малышами, опубликованными в собственных микроблогах. Певец выложил кадр с дочкой, а спортсменка показала сына.

«Мое счастье», — с нежностью подписали снимки счастливые родители. Стоит отметить, что беременность Курниковой держалась в строжайшем секрете.

My Sunshine A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Jan 16, 2018 at 9:39am PST