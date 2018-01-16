Видео дня: невероятно стройная Анна Курникова танцует с 5-месячной дочкой на руках

Как известно, несколько месяцев назад 36-летняя звезда тенниса Анна Курникова и 42-летний музыкант Энрике Иглесиас впервые стали родителями. На днях молодая мама поделилась с подписчиками забавным роликом с малышкой Люси.
В своих профилях в Instagram Анна Курникова и Энрике Иглесиас нечасто делятся снимками близнецов Люси и Николаса.
На днях экс-спортсменка решила сделать исключение и опубликовала видео, на котором она танцует под новую песню возлюбленного вместе с дочерью.
«Малышка, надеюсь, ты не унаследуешь мои танцевальные способности», — шутя написала Курникова под этим милейшим роликом.
Маленькая Люси уже пытается подражать маме и двигает ножками в такт музыке.
Подписчики Анны отметили, что она выглядит невероятно подтянутой, счастливой и отдохнувшей.
Конечно же, умиление поклонников знаменитости вызвала юная танцовщица.
«Какой прекрасный карапузик. Мама красавица!», «Красивая, спортивная, позитивная Аня! И детки такие же!», «Кроха растет музыкальным малышом. Здоровья вам»,
— прокомментировали ролик фолловеры. И правда, судя по всему, девочка пошла в папу Энрике.
Напомним, новость о том, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями, появившаяся в декабре прошлого года, мягко говоря, удивила их поклонников. Источник утверждал, что у пары родились близнецы - мальчик и девочка, которым дали имена Николас и Люси.
16 января Энрике и Анна подтвердили слухи фотографиями с малышами, опубликованными в собственных микроблогах. Певец выложил кадр с дочкой, а спортсменка показала сына.
«Мое счастье», — с нежностью подписали снимки счастливые родители. Стоит отметить, что беременность Курниковой держалась в строжайшем секрете.