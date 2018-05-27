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«Маленькая Кармен»: 3-летняя дочь Навки в ее знаменитом образе очаровала Сеть

woman.ru/Русский TVNET
Фото: instagram.com/tatiana_navka

43-летняя Татьяна Навка подробно рассказывает фанатам о достижениях своей 3-летней дочери Надежды. На днях прославленная чемпионка с гордостью сообщила, что у девочки состоялись первые показательные выступления на льду.

Известная российская фигуристка Татьяна Навка регулярно рассказывает фанатам о том, как растет ее младшая дочь Надя. Девочка интересуется фигурным катанием и мечтает повторить спортивные достижения своей звездной мамы. Навка и сама не скрывает, что хотела бы видеть дочь олимпийской чемпионкой.

Малышка лишь недавно начала заниматься фигурным катанием, но уже успела выйти на лед перед зрителями вместе со своей родительницей. А на днях у Нади состоялись первые показательные выступления.

Об этом Татьяна сообщила в своем Instagram, выложив несколько кадров с дочерью.

Девочка примерила на себя образ Кармен — знаменитую роль своей мамы. «Ваша маленькая копия», «Маленькая Танечка», «Красотка, как мама!!», «Мамин портрет», — прокомментировали фото с Надей пользователи Сети.

Узнаёте??!!💃🏻Наши первые показательные выступления! Кармен моя, любимая!!💃🏻 Машенька, дорогая @orlovamariya_ice , наш 1й тренер, спасибо тебе большое!!! Как много зависит именно от 1го тренера!! Это было настолько душевно, трогательно и незабываемо!!! 😘🙏🏻❤️❤️❤️ Само выступление, будет позже☝🏻☝🏻 , следите! #надеждапескова #кармен #марияорлова #клублужки #детскаяшколаильиавербуха #навкакостомаров

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Фанаты надеются, что девочка унаследовала не только привлекательную внешность своей мамы, но и внутренний стержень, который поможет ей стать олимпийской чемпионкой.

Многие поклонники и вовсе полагают, что Надя сможет затмить Татьяну, ведь она начала заниматься фигурным катанием даже раньше, чем сама Навка.

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