«Маленькая Кармен»: 3-летняя дочь Навки в ее знаменитом образе очаровала Сеть

Узнаёте??!!💃🏻Наши первые показательные выступления! Кармен моя, любимая!!💃🏻 Машенька, дорогая @orlovamariya_ice , наш 1й тренер, спасибо тебе большое!!! Как много зависит именно от 1го тренера!! Это было настолько душевно, трогательно и незабываемо!!! 😘🙏🏻❤️❤️❤️ Само выступление, будет позже☝🏻☝🏻 , следите! #надеждапескова #кармен #марияорлова #клублужки #детскаяшколаильиавербуха #навкакостомаров

A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on May 27, 2018 at 8:36am PDT