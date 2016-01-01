Бывшая жена Андриса Берзиньша вернулась к экс-президенту?

Бывшая жена экс-президента Латвии Андриса Берзиньша Даце Сейсума больше не пара с хирургом Айгарсом Лацисом и ее все чаще можно заметить заходящей в квартиру в Старой Риге, где она жила с Берзиньшем до развода. Об этом рассказывает журнал Kas jauns.

Брак эндокринолога Даце Сейсумы с миллионером Берзиньшем длился чуть дольше президентского срока, а потом она ушла к своему коллеге доктору Лацису.

В 2016 году СМИ писали, что рано утром на работу Сейсума приезжает из дома Лациса на Тейке.

А их общий с Берзиньшем сын остался жить с отцом в квартире в Старой Риге.

Даце Сейсума и хирург Айгарс Лацис в Латвийской национальной опере в 2016 году FOTO: Ieva Čīka / LETA

Теперь ситуация кардинально поменялась. Очевидцы рассказали Kas jauns, что в последнее время все чаще встречают Сейсуму, выходящей из дома, где расположена квартира Берзиньша в Старой Риге. Женщину видят в послеобеденное время, иногда вместе с сыном.

В окружении медиков говорят, что отношения Сейсумы с Лацисом распались из-за того, что бывшей первой леди пришлось сделать сложный выбор

между обеспеченной жизнью с сыном и влачением жалкого существования на зарплату медика в новых отношениях с хирургом.

Ранее Сейсума рассказывала в интервью, что после развода ей приходится выживать на зарплату 430 евро в месяц.

Сам Андрис Берзиньш, скорее всего, живет в своем сельском имении в стороне Цесиса.

На вопрос о своей личной жизни, а в частности о воссоединении с Дацей, он, лаконично ответил журналистам, что как и раньше, он не станет комментировать этот вопрос.