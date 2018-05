«Застенчива и диковата»: Кристина Орбакайте рассказала о сложностях в общении с дочкой

Любимые ❤️🧡💛 #моясемья #именинник #маймаймай #кристинаорбакайте #аллапугачёва #денибайсаров #клаудияземцова

A post shared by KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) on May 12, 2018 at 10:22am PDT