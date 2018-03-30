«Застенчива и диковата»: Кристина Орбакайте рассказала о сложностях в общении с дочкой

Несмотря на то, что до появления на свет дочери Клавдии в 2012 году популярная российская исполнительница Кристина Орбакайте успела воспитать двоих сыновей - Дени и Никиту, - у нее все же возникают проблемы с девочкой. В новом интервью певица откровенно рассказала о том, какие трудности преследуют ее в общении с младшим ребенком.

Дочери Кристины Орбакайте и Михаила Земцова Клавдии уже шесть лет. Певица регулярно выкладывает в Instagram фотографии с девочкой. Однако в своем новом интервью на телеканале «Дождь» артистка призналась, что у них с дочерью часто случаются конфликты.

«Бывает, выясняем отношения из-за платья, уроков или чего-то еще. Она же Овен по знаку Зодиака, как и моя мама. Еще как только Клавдия родилась, она прозвала ее «капелькой». Мама видит в ней себя»,

— говорит Кристина. По словам певицы, отец Клавдии куда лучше с ней справляется, чем она.

«Дочка бывает немного застенчива или... диковата, что ли?

Знаете, бывает, что встречаешь ребенка, задаешь ему вопрос, и он выкладывает все, что думает. Так вот, Клавдия не такая! Ей надо сначала «просканировать» человека,

и только потом она уже скажет: «Здравствуйте!». А я ее ругаю, говорю: «Ты что невоспитанная? Тебе не стыдно?» — рассказала Орбакайте. Со старшими сыновьями, к слову, у артистки таких проблем не возникало.