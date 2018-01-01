Лунный календарь садовода и огородника на июнь 2018 года

Ежемесячный лунный календарь садовода и огородника является хорошей подсказкой для тех, кто мечтает вырастить превосходный урожай. Благодаря ему вы узнаете, какие дни наиболее благоприятны для посадки растений.

В первый летний месяц растения нуждаются в хорошем уходе и интенсивном поливе. Астрологи утверждают, что Луна способна оказывать влияние на влагу, находящуюся на поверхности земли, а также на ту, что содержится в растениях. Эксперты расскажут вам, в какие дни следует заниматься посадкой и поливом растений, а когда не рекомендуется заниматься работой в огороде.

1, 2 июня: в эти дни Луна будет пребывать в созвездии Козерога.

В этот период астрологи не рекомендуют заниматься посадкой цветов и вообще чего бы то ни было, так как все, посаженное в эти дни, будет расти очень медленно.

3, 4, 5 июня: Луна в Водолее — неблагоприятное время для посадки, пересадки и посева любых культур. Растения, посаженные в эти дни, дают плохой урожай и плохо приживаются.

6, 7 июня: под влиянием плодородных Рыб можно заниматься посевом, высадкой рассады. Вы получите хороший урожай. Но в эти дни астрологи настоятельно не рекомендуют заниматься обрезкой растений, чтобы не навредить им.

8, 9 июня: Луна в Овне, который относится к числу самых неплодородных знаков, а это значит, что

растения, посаженные 8 и 9 июня, будут слабыми и не принесут хороших плодов. Вместо этого рекомендуется заняться обрезкой цветов и сбором лекарственных трав.

10, 11 июня: Луна переходит в созвездие Тельца. В эти дни садоводам следует заниматься поливом и рыхлением растений, не затрагивая корневую систему. Под эгидой этого созвездия не рекомендуется заниматься посадкой цветов, так как расти они будут очень долго.

12, 13 июня: Луна в Близнецах — не самое лучшее время для работ в городе. Растения, посаженные в эти дни, дают плохие плоды. Они не имеют приятного вкуса и яркого окраса.

14, 15 июня: Рак — плодородный представитель зодиакального круга.

Он помогает растениям развиваться, благодаря чему в итоге они дадут хорошие плоды. В эти дни, когда Луна перейдет в это созвездие, будут благоприятны любые садовые работы.

16, 17 июня: Луна в созвездии Льва. Энергетика неплодородного знака Зодиака может сказаться на здоровье ваших растений. В этот период желательно отказаться от работ в огороде и посвятить время отдыху.

18, 19, 20 июня: Дева — малоплодородный знак, а потому, когда Луна переходит в это созвездие, рекомендуется заниматься посевом и посадкой цветов и невысоких декоративных растений.

21, 22 июня: в эти дни ночное светило будет пребывать в созвездии Весов. В этот период

астрологи рекомендуют заниматься посадкой и пересадкой цветочных и лекарственных растений. Влияние этого знака Зодиака обеспечит сохраняемость урожая и придаст цветам красоту и насыщенный аромат.

23, 24 июня: Скорпион — один из самых плодородных знаков Зодиака. Этот зодиакальный представитель положительно влияет на качество и сохаранность урожая. В эти дни Луна будет находиться в Скорпионе, а значит — это время будет благоприятно для любых работ в саду и огороде.

25, 26, 27 июня: Луна в Стрельце — не самое благоприятное время для обрезки и прищипки растении. Вред, нанесенный им в этот период, может отразиться на их дальнейшем развитии и даже привести к гибели.

28, 29 июня: Положительное влияние зодиакального Козерога, в созвездии которого будет находиться Луна, обеспечит вам прекрасный урожай, который будет храниться очень долго.

В этот период рекомендуется заниматься посадкой и пересадкой овощей. Тогда, как уверяют астрологи, они непременно дадут хорошие и качественные плоды.

30 июня: Водолей считается бесплодным зодиакальным представителем. Это не самое лучшее время для работ в саду и огороде. Посаженные в этот период растения буду приживаться очень долго, а плоды вырастут некачественными или безвкусными.